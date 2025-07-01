Tuyển Nhân viên kỹ thuật Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 350 - 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
- Hưng Yên: Lô đất số K
- 3 & 4 Khu công nghiệp Thăng Long II, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 350 - 600 USD
Chức năng chính:
- Cải tạo, phục hồi, duy trì hoạt động của các tool, jig, mold, fixture đã qua - sử dụng để có thể tái sử dụng trong quá trình sản xuất.
Công việc cụ thể:
- Đánh giá tình trạng tool/jig sau khi sử dụng.
- Lập kế hoạch và thực hiện việc sửa chữa, thay thế, hoặc cải tiến để kéo dài tuổi thọ thiết bị.
- Làm việc chặt chẽ với bộ phận sản xuất để đảm bảo các thiết bị hỗ trợ luôn hoạt động tốt.
- Ghi chép lịch sử bảo trì, cải tạo tool/jig.
Với Mức Lương 350 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về chế tạo, cải tiến tool jig trong công ty sản xuất;
- Có thể giao tiếp cơ bản tiếng Nhật là lợi thế;
Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
