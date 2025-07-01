Tuyển Nhân viên kỹ thuật Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 350 - 600 USD

Chức năng chính:

Chức năng chính

- Cải tạo, phục hồi, duy trì hoạt động của các tool, jig, mold, fixture đã qua - sử dụng để có thể tái sử dụng trong quá trình sản xuất.

phục hồi, duy trì hoạt động của các tool, jig, mold, fixture

Công việc cụ thể:

Công việc cụ thể

- Đánh giá tình trạng tool/jig sau khi sử dụng.

- Lập kế hoạch và thực hiện việc sửa chữa, thay thế, hoặc cải tiến để kéo dài tuổi thọ thiết bị.

- Lập kế hoạch và thực hiện việc sửa chữa, thay thế

cải tiến

- Làm việc chặt chẽ với bộ phận sản xuất để đảm bảo các thiết bị hỗ trợ luôn hoạt động tốt.

- Ghi chép lịch sử bảo trì, cải tạo tool/jig.