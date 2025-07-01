Tuyển Nhân viên kỹ thuật Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 350 - 600 USD

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ngày đăng tuyển: 01/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mức lương
350 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lô đất số K

- 3 & 4 Khu công nghiệp Thăng Long II, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 350 - 600 USD

Chức năng chính:
Chức năng chính
- Cải tạo, phục hồi, duy trì hoạt động của các tool, jig, mold, fixture đã qua - sử dụng để có thể tái sử dụng trong quá trình sản xuất.
phục hồi, duy trì hoạt động của các tool, jig, mold, fixture
Công việc cụ thể:
Công việc cụ thể
- Đánh giá tình trạng tool/jig sau khi sử dụng.
- Lập kế hoạch và thực hiện việc sửa chữa, thay thế, hoặc cải tiến để kéo dài tuổi thọ thiết bị.
- Lập kế hoạch và thực hiện việc sửa chữa, thay thế
cải tiến
- Làm việc chặt chẽ với bộ phận sản xuất để đảm bảo các thiết bị hỗ trợ luôn hoạt động tốt.
- Ghi chép lịch sử bảo trì, cải tạo tool/jig.

Với Mức Lương 350 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật;
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về chế tạo, cải tiến tool jig trong công ty sản xuất;
- Có thể giao tiếp cơ bản tiếng Nhật là lợi thế;

Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Plot K-3&4, Thang Long Industrial Park II, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province, Vietnam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

