Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Chi Nhánh Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Tập Đoàn Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

\'1. Thực hiện phân tích yêu cầu nghiệp vụ bao gồm:

- Khảo sát, tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ

- Thực hiện Phân tích đặc tả yêu cầu của các bộ phận nghiệp vụ và phối hợp với các bộ phận kỹ thuật đưa ra các giải pháp công nghệ đầy đủ và tư vấn lựa chọn phương án/giải pháp phù hợp nhất

- Thực hiện xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu, tài liệu phân tích, tài liệu chức năng hệ thống; xây dựng mockup, prototype...

- Thống nhất với bộ phận nghiệp vụ bằng các tài liệu phân tích nghiệp vụ.

- Đầu mối hỗ trợ nghiệp vụ với các bộ phận hoặc đối tác trong dự án được giao

2. Quản lý và thực hiện quá trình kiểm thử ứng dụng.

3. Hỗ trợ vận hành hệ thống và hỗ trợ Người dùng cuối

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học (Ưu tiên các ngành liên quan đến CNTT), nắm vững các kiến thức về phân tích nghiệp vụ, nắm vững quy trình phát triển phần mềm.

• Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên phân tích nghiệp vụ trở lên

• Có khả năng nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh, khả năng nghe nói đọc viết bằng tiếng Anh tốt.

- Ưu tiên ứng viên đã biết sử dụng các công cụ thiết kế wireframe, mockup; SQL.

Tại Chi Nhánh Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Tập Đoàn Bảo Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Tập Đoàn Bảo Việt

