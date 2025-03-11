Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà Vietnam Business Center, Số 57 - 59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1 - Hà Nội - Đà Nẵng ...và 4 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng hiện hữu: ghi nhận và xử lý đơn đặt hàng.

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực trên địa bàn được giao (trực tiếp hoặc gián tiếp).

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, tư vấn dịch vụ.

Trực tiếp thực hiện, đốc thúc việc thực hiện hợp đồng: giao hàng, xuất hoá đơn, kiểm tra chất lượng sản phẩm… cho đến khi thanh lý hợp đồng.

Tiếp nhận và xử lý các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giao hàng.

Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Lập báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý và báo cáo tình hình công việc theo yêu cầu từ cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng/Đại học, ưu tiên nam.

Chuyên môn: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí, Tự động hóa, Điện - Điện lạnh…

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel.

Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thương thuyết, thương lượng, thuyết phục.

Kỹ năng soạn thảo văn bản, báo giá, hợp đồng, hồ sơ dự thầu.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về Thiết kế nội thất, Kiến trúc và biết sử dụng AutoCAD, Sketch-up, Revit.

Khả năng đi công tác theo yêu cầu.

Địa điểm làm việc tại Văn phòng Hồ Chí Minh hoặc từ xa tại các tỉnh Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Quốc…

Tại CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ đãi ngộ: Thưởng lễ Tết, tháng 13, thưởng sáng kiến cải tiến, thưởng thi đua, phụ cấp đi lại.

Cơ hội nâng cao trình độ, làm việc nhóm và kỹ năng phát triển nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, bảo hiểm tai nạn 24/24 và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin