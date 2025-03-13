Tuyển Quản lý Cửa hàng 160STORE làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại 160STORE
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: Le Duẩn, Thanh Khê, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quản lý bán hàng & thúc đẩy doanh số tại cửa hàng
Chịu trách nhiệm kiểm kê hàng hóa định kỳ theo quy định.
Quản lý đội ngũ nhân viên (sắp xếp ca làm việc, theo dõi doanh số cá nhân, vi phạm, …)
Quản lý cơ sở vật chất tại cửa hàng
Tập hợp số liệu báo cáo tại cửa hàng, gửi báo cáo tới các bộ phận liên quan theo từng thời gian cụ thể (Báo cáo doanh số, báo cáo nhân sự...)
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên đã từng làm quản lý về ngành hàng thời trang, bán lẻ,…)
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt;
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;
Chịu được áp lực công việc;
Có khả năng truyền đạt, lãnh đạo và quản lý nhân viên
Tại 160STORE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực + thưởng doanh thu + thưởng KPIs hằng tháng
Thưởng thâm niên, lễ Tết, lương tháng 13, thưởng thành tích cuối năm,...
Hưởng ưu đãi chiết khấu khi mua sắm tại hệ thống
Review lương định kì hàng năm
Company trip, New Year Party, chương trình thi đua khen thưởng,...
Chương trình đào tạo định kì
Môi trường làm việc trẻ, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại 160STORE
