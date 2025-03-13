Tuyển Quản lý Cửa hàng 160STORE làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Le Duẩn, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý bán hàng & thúc đẩy doanh số tại cửa hàng

Chịu trách nhiệm kiểm kê hàng hóa định kỳ theo quy định.

Quản lý đội ngũ nhân viên (sắp xếp ca làm việc, theo dõi doanh số cá nhân, vi phạm, …)

Quản lý cơ sở vật chất tại cửa hàng

Tập hợp số liệu báo cáo tại cửa hàng, gửi báo cáo tới các bộ phận liên quan theo từng thời gian cụ thể (Báo cáo doanh số, báo cáo nhân sự...)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên đã từng làm quản lý về ngành hàng thời trang, bán lẻ,…)

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt;

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;

Chịu được áp lực công việc;

Có khả năng truyền đạt, lãnh đạo và quản lý nhân viên

Tại 160STORE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực + thưởng doanh thu + thưởng KPIs hằng tháng

Thưởng thâm niên, lễ Tết, lương tháng 13, thưởng thành tích cuối năm,...

Hưởng ưu đãi chiết khấu khi mua sắm tại hệ thống

Review lương định kì hàng năm

Company trip, New Year Party, chương trình thi đua khen thưởng,...

Chương trình đào tạo định kì

Môi trường làm việc trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 160STORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin