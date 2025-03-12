Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HAVILAND HOUSE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAVILAND HOUSE
- Đà Nẵng:
- 193 Nguyễn Văn Linh,Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Đăng ký và quản lý tài khoản khách sạn trên các trang mạng bán phòng trực tiếp như: Agoda, booking, Expedia, Asia travel,....
Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng
Xây dựng và đảm bảo xếp hạng cho các kênh OTA
Tìm kiếm những khách hàng tiềm năng mới
Đàm phán, thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ
Thực hiện các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới của công ty
Thực hiện các hoạt động tư vấn về bán phòng và dịch vụ quảng bá, xây dựng hình ảnh dịch vụ bán phòng khách sạn
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 20-27 tuổi
Bằng cấp: Tốt nghiệp cáctrường cao đẳng trở lênchuyên ngành: Du lịch, khách sạn, quản trị kinh doanh,...
Có kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp tốt
Có kinh nghiệm từng làm hostel khác là một lợi thế
Đảm bảo hình ảnh văn minh, lịch sự thân thiện theo đúng quy chuẩn của công ty
Tuân thủ đầy đủ các quy tắc, quy định của doanh nghiệp, tổ chức.
Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận
Thái độ làm việc tích cực
Thân thiện, vui vẻ có trách nhiệm trong công việc
Có niềm đam mê ngành dịch vụ và chăm sóc khách hàng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAVILAND HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Được đào tạo thêm về kỹ năng và chuyên môn
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các chương trình gắn kết, teambuilding, du lịch hằng năm.
Thưởng theo năng lực từng quý, năm nếu hoàn thành tốt công việc.
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động. Văn phòng hiện đại, cơ sở vật chất tốt,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAVILAND HOUSE
