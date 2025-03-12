Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HAVILAND HOUSE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 193 Nguyễn Văn Linh,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Đăng ký và quản lý tài khoản khách sạn trên các trang mạng bán phòng trực tiếp như: Agoda, booking, Expedia, Asia travel,....

Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Xây dựng và đảm bảo xếp hạng cho các kênh OTA

Tìm kiếm những khách hàng tiềm năng mới

Đàm phán, thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ

Thực hiện các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới của công ty

Thực hiện các hoạt động tư vấn về bán phòng và dịch vụ quảng bá, xây dựng hình ảnh dịch vụ bán phòng khách sạn

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: 20-27 tuổi

Bằng cấp: Tốt nghiệp cáctrường cao đẳng trở lênchuyên ngành: Du lịch, khách sạn, quản trị kinh doanh,...

Có kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp tốt

Có kinh nghiệm từng làm hostel khác là một lợi thế

Đảm bảo hình ảnh văn minh, lịch sự thân thiện theo đúng quy chuẩn của công ty

Tuân thủ đầy đủ các quy tắc, quy định của doanh nghiệp, tổ chức.

Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận

Thái độ làm việc tích cực

Thân thiện, vui vẻ có trách nhiệm trong công việc

Có niềm đam mê ngành dịch vụ và chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAVILAND HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ7.000.000đ - 9.000.000đ + KPI +Thưởng

Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

Được đào tạo thêm về kỹ năng và chuyên môn

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được tham gia các chương trình gắn kết, teambuilding, du lịch hằng năm.

Thưởng theo năng lực từng quý, năm nếu hoàn thành tốt công việc.

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động. Văn phòng hiện đại, cơ sở vật chất tốt,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAVILAND HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin