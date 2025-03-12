Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh bán hàng

Tiến hành tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty qua các kênh online.

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, phát triển thêm khách hàng mới.

Xây dựng và quản lý dữ liệu khách hàng, theo dõi quá trình giao dịch và báo cáo kết quả.

Hỗ trợ các chương trình khuyến mãi, chiến dịch quảng bá sản phẩm, tăng cường nhận diện thương hiệu.

Theo dõi, xử lý đơn hàng, phối hợp với bộ phận kho vận để đảm bảo giao hàng đúng thời gian và chất lượng.

Chăm sóc khách hàng cũ, giải quyết các vấn đề phát sinh và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Chăm sóc data công ty có sẵn

Báo giá, đàm phán, thương thảo, chốt đơn hàng, soạn thảo chính sách bán hàng, chương trình marketing cho khách hàng và đại lý.

Theo dõi thu hồi công nợ và chịu trách nhiệm công nợ của khách hàng mình phụ trách.

Trực tiếp đi khảo sát thị trường, tìm kiếm và xây dựng đại lý, khách hàng mới theo chính sách từ công ty, Chăm sóc các khách hàng cũ theo khu vực ( Đối với nhân viên Nam)

Đề xuất các giải pháp phát triển thị trường, thúc đẩy bán hàng trực tiếp (như các kế hoạch quảng cáo, hỗ trợ biển bảng, quầy kệ; Trưng bày, sắp xếp sản phẩm trong quá trình bán hàng..).

Báo cáo công việc, lên kế hoạch chi tiết bán hàng theo ngày, tháng, quý, năm theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo phân công từ trưởng phòng và BGĐ.