Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: lô 38A Trần Văn Trứ, Bình Thuận, Hải Châu, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh bán hàng
Tiến hành tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty qua các kênh online.
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, phát triển thêm khách hàng mới.
Xây dựng và quản lý dữ liệu khách hàng, theo dõi quá trình giao dịch và báo cáo kết quả.
Hỗ trợ các chương trình khuyến mãi, chiến dịch quảng bá sản phẩm, tăng cường nhận diện thương hiệu.
Theo dõi, xử lý đơn hàng, phối hợp với bộ phận kho vận để đảm bảo giao hàng đúng thời gian và chất lượng.
Chăm sóc khách hàng cũ, giải quyết các vấn đề phát sinh và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Chăm sóc data công ty có sẵn
Báo giá, đàm phán, thương thảo, chốt đơn hàng, soạn thảo chính sách bán hàng, chương trình marketing cho khách hàng và đại lý.
Theo dõi thu hồi công nợ và chịu trách nhiệm công nợ của khách hàng mình phụ trách.
Trực tiếp đi khảo sát thị trường, tìm kiếm và xây dựng đại lý, khách hàng mới theo chính sách từ công ty, Chăm sóc các khách hàng cũ theo khu vực ( Đối với nhân viên Nam)
Đề xuất các giải pháp phát triển thị trường, thúc đẩy bán hàng trực tiếp (như các kế hoạch quảng cáo, hỗ trợ biển bảng, quầy kệ; Trưng bày, sắp xếp sản phẩm trong quá trình bán hàng..).
Báo cáo công việc, lên kế hoạch chi tiết bán hàng theo ngày, tháng, quý, năm theo quy định.
Thực hiện các công việc khác theo phân công từ trưởng phòng và BGĐ.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam 25 – 35 tuổi, Nữ 23 - 35 tuổi
Yêu Cầu Có Bằng Lái Xe Ô Tô ( Đối với nhân viên Nam)
Kinh nghiệm: Kinh doanh phát triển thị trường / Tư vấn khách hàng từ 6 tháng
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc các chuyên ngành khác liên quan và yêu thích kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm hoặc hiểu biết về phụ kiện ô tô
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, tư duy sáng tạo, linh hoạt.
Kỹ năng xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Chịu được áp lực công việc và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C18 Lô 19, khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

