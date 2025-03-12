Tuyển Nhân viên kinh doanh Hạc Natural Beauty Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 42 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City - 26 Ly Tu Trong, District 1, Ho Chi Minh City - No. 3 Ngo Thoi Nhiem, Tan Lap, Nha Trang - 54 An Thuong 3, Ngu Hanh Son, Da Nang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn và lắng nghe nhu cầu của khách hàng, giúp khách hàng hiểu – cảm nhận sâu sắc hơn về sản phẩm thiên nhiên, cũng như độ an toàn, lành tính và sự đặc biệt trong mỗi sản phẩm của Brand Việt Nam đang bán tại nhà Hạc. Đồng hành cùng khách hàng để chọn ra sản phẩm phù hợp và tốt cho khách.

- Báo cáo hiệu quả công việc theo campaign/ tuần/ tháng để đánh giá kết quả, đồng thời đề xuất định hướng phát triển phù hợp cho mỗi cá nhân.

- Phối hợp với các tổ đội nhà Hạc thực hiện các event tại shop hoặc các chương trình để mang Hạc đến gần hơn với khách hàng.

- Thời gian làm việc:

+ Ca 1: 9h30 sáng – 4h30 chiều.

+ Ca 2: 4h30 chiều – 10h tối.

+ Fulltime: 9h30 sáng –10h tối.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết thiết kế, sử dụng các phần mềm chỉnh ảnh và làm đồ handmade là một lợi thế.

- Phải biết tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Biết tiếng Hàn là một lợi thế lớn

- Có sự yêu thích về văn hoá Việt Nam cũng như các sản phẩm về thiên nhiên, organics sử dụng nguồn nguyên liệu các vùng miền Việt Nam.

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản.

- Chăm chỉ, ham học hỏi và cầu tiến.

- Đúng giờ, đúng deadline, sáng tạo, nhiệt tình - vui vẻ.

- Có hiểu biết nhất định về mảng chăm sóc cơ thể, mỹ phẩm.

- Biết quan sát và có guu thẩm mỹ là một lợi thế.

Tại Hạc Natural Beauty Care Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản, thưởng trên doanh số

- Phát triển khả năng về tiếng Anh siêu nhanh, siêu nhạy (Khách nước ngoài đến với Hạc đông vui nhộn nhịp nè). Bạn nào thích giao lưu và khám phá về sự đa dạng văn hoá thì đây cũng là môi trường lý tưởng để bạn tiếp xúc khách từ mọi nơi trên thế giới.

- Được training kiến thức và học về các sản phẩm làm đẹp, nguyên vật liệu…để có thể áp dụng cho chính bản thân và tư vấn tốt cho khách hàng.

- Được trang bị các kỹ năng cần thiết về bán hàng – marketing cũng như các soft skill cần thiết để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Thông qua việc training giúp phát huy điểm mạnh riêng của mỗi cá nhân, để giúp nhân sự đồng hành chung với sự phát triển mỗi ngày của Hạc.

- Làm việc tại khu vực trung tâm thành phố, môi trường làm việc năng động, thoải mái, đồng nghiệp dễ thương.

- Tham gia các hoạt động team building của công ty và các chế độ khác.

- Ngoài mức lương cố định sẽ có thưởng theo doanh số bán sau thời gian thử việc 2 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hạc Natural Beauty Care

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin