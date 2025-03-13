Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Phát triển Doanh số Sell-Out: cùng các đồng đội và quản lý của mình phát triển các điểm bán chuẩn độc quyền cho mỗi nhà phân phối & phủ kín các điểm bán lẻ, trực tiếp thực hiện các hoạt động marketing trên các trang mạng xã hội, tại các điểm bán, sampling cho người tiêu dùng

Chăm sóc các công cụ, dụng cụ hỗ trợ bán hàng và quảng cáo tại điểm bán

Ghé thăm khách hàng theo lịch trình phân tuyến và ưu tiên khách hàng LỚN, trung bình, nhỏ, tiềm năng, … Đảm bảo tối thiểu mỗi ngày phải tiếp cận, thăm hỏi ít nhất 15 điểm bán cũ & mới

Báo cáo, trách nhiệm giải trình hàng ngày - tuần và tự tìm ra giải pháp để tăng trưởng hàng ngày, tuần, tháng

Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình hoặc báo cáo ngay về cho Sales Team Leader hoặc Cấp Quản lý cao hơn để được hỗ trợ

Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ

Làm việc và hỗ trợ đồng đội khi cần.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng trực tiếp (ưu tiên 1: Kênh Horeca, ưu tiên 2: Key Account, Ưu tiên 3: FMCG)

Có kinh nghiệm tự mở mới điểm bán ít nhất từ 20 điểm trở lên

Có kinh nghiệm bán hàng hay tuyển dụng online

Ưu tiên có kinh nghiệm báo cáo, giải trình hàng ngày bằng giấy hoặc vi tính/online.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản & Phụ cấp: 6.5 triệu

Thưởng KPIs: 3 triệu

Thưởng doanh số bán hàng: lên tới 6 triệu

Thưởng mở điểm bán chuẩn độc quyền: 0.5% Tổng Doanh số hàng tháng vĩnh viễn (nếu cả Đại diện Kinh doanh lẫn Điểm bán đó còn lấy hàng đạt tiêu chuẩn hàng tháng).

Tổng thu nhập nếu đạt 100% KPIs, lên tới: 16 triệu/tháng

Được xét tăng lương cơ bản định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc

Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13

Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty

Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham gia các Chương trình Thi đua du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,…

