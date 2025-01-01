Giới thiệu Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam

Tập đoàn Zheng Da được thành lập vào năm 2009 tại Hà Nội. Chúng tôi chuyên kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, máy móc nông nghiệ, kinh doanh phụ tùng ô tô tải hạng nặng, bảo dưỡng sửa chữa xe tải. Tập đoàn Zheng Da hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Kobuta Nhật Bản, Hyva của Đức, Yuchai, FAW, Shacsman, Sino truck... Công ty TNHH Công nghệ Zheng Da được thành lập năm 2023, thuộc tập đoàn Zheng Da, Công ty phát triển kinh doanh phụ tùng ô tô tải hạng nặng, bảo dưỡng sửa chữa xe tải tại thị trường miền Nam, Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Công ty TNHH Công nghệ Zheng Da sẽ phát triển bảo dưỡng sửa chữa cho dòng pin xe oto điện tại Việt Nam.