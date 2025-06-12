Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ms Ngân English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 700 USD

Hệ thống Trung tâm Tiếng Anh Ms.Ngân\'s English tự hào là hệ thống trung tâm nổi tiếng và có quy mô lớn nhất Quận 6, Tp.HCM. Trung tâm Ms.Ngân\'s English áp dụng phương pháp giáo dục thẩm thấu được nghiên cứu độc quyền bởi các nhà giáo dục quốc tế, mang đến cho học sinh cách tiếp cận ngôn ngữ tự nhiên như tiếng mẹ đẻ, vững chắc và phát huy tối đa năng lực nội tại của mỗi cá nhân. Hệ thống đã có kinh nghiệm hoạt động trên 15 năm cần tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN HỌC VỤ CHĂM SÓC HỌC SINH - PHỤ HUYNH:

Mô tả công việc:

- Hướng dẫn phụ huynh và học viên làm các thủ tục kiểm tra trình độ, nhập học tại Trung tâm.

- Đảm nhận việc nghe trực điện thoại, trả lời điện thoại, giải đáp thắc mắc của phụ huynh. Hướng dẫn & đón tiếp khách đến giao dịch tại Trung tâm với thái độ niềm nở, chu đáo, lịch sự, chuyên nghiệp.

- Ghi chép, theo dõi thông tin khách hàng đến liên hệ công việc với Trung tâm, tư vấn khoá học phù hợp.

- Điểm danh, hỗ trợ hướng dẫn học sinh lên lớp và khi tan học.

- Hỗ trợ lớp học.

- Chăm sóc khách hàng, là cầu nối giữa phụ huynh, học viên và Trung tâm, truyền tải thông tin của trung tâm đến phụ huynh khi cần thiết.

- Gọi điện thoại cho phụ huynh để báo cáo về tình hình học tập và giải đáp thắc mắc

- Cập nhật thời khóa biểu lên bảng tin, thông tin kịp thời tới học viên khi có sự thay đổi.

- Tham gia hỗ trợ event ( sự kiện, lễ hội ) của trung tâm khi cần.