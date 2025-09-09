Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Thế Giới Xanh được thành lập, hoạt động từ ngày 13/04/2023 theo giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, với mã số doanh nghiệp 4101627468 và được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ theo quyết định số 168/QĐ – SKHCN ngày 23/6/2023 của Giám đốc Sở KHCN tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Văn phòng làm việc chính tại C01-02 Chung cư Hoàng Văn Thụ, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Thế Giới Xanh đã tập trung nghiên cứu các mô hình và phát triển giải pháp ứng dụng về AI, VR/AR/ IoT/ GIS trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Văn hóa, Nông nghiệp, Hành chính nhà nước v.v. Kết quả nghiên cứu và sản phẩm của chúng tôi đã được nhiều giải thưởng Khoa học Công nghệ Việt Nam. Song song, chúng tôi phát triển giải các giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (viết tắt là CNTT) theo yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm và dịch vụ của Công ty được xây dựng bởi các chuyên gia và kỹ sư CNTT giàu kinh nghiệm đã từng triển khai dịch vụ và giải pháp CNTT cho nhiều doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Một số sản phẩm nổi bật mà công ty đã phát triển và triển khai điển hình như: +Hệ thống phần mềm bệnh viện thông minh (HIS, LIS, PACS, EMR, Thanh toán thông minh, đăng ký khám chữa bệnh từ xa v.v.) một số bệnh viện đã triển khai tiêu biểu như: Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, Bệnh viên Đa Khoa Quốc tế Becamex, Bệnh viện Đa khoa An Phước, Bệnh viện Đa khoa Bình Định, Bệnh viện Binh đoàn 15, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa Buôn ma Thuột v.v. + Hệ thống bảo tàng ảo, thông minh đã triển khai được ở: Bảo tàng Đắk Lắk, Bảo tàng Quang Trung, Bảo tảng Bình Định. + Hệ thống ISO điện tử trong hành chính nhà nước. + Hệ thống phần mềm quản lý đất đai, quản lý trang trại chăn nuôi, quản lý cây trồng dựa trên công nghệ GIS: Điển hình đã ứng dụng ở Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai. + Hệ thống quản lý và tổ chức thi trực tuyến: ứng dụng tại Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai + Hệ thống phần mềm Quản trị sản xuất thông minh trong lĩnh vực nông nghiệp: Điển hình là triển khai ứng dụng ởTập đoàn ThaCo Trường Hải …. Hệ thống giám sát an ninh từ dữ liệu camera; tích hợp nhiều tính năng hiện đại như nhận dạng và phân tích khuôn mặt, phân tích hành vi để phát hiện bất thường và cảnh báo kịp thời...tối ưu hoá trong công tác quản lý v.v...

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH

Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 08/10/2025

Bình Định Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

