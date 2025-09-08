Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH
Ngày đăng tuyển: 08/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/10/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: c01

- 02 chung cư hoàng văn thụ, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phát triển, bảo trì các hệ thống backend trên nền tảng .NET Core / ASP.NET Core.
• Thiết kế và xây dựng RESTful API kết nối với frontend & mobile app.
• Làm việc với SQL Server, Entity Framework, tối ưu query & hiệu suất hệ thống.
• Tham gia phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp kỹ thuật.
• Hỗ trợ xử lý sự cố, fix bug trong quá trình vận hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo .NET Core / ASP.NET Core.
• Có kinh nghiệm với SQL Server, Entity Framework.
• Nắm vững OOP, mô hình MVC, RESTful API.
• Ưu tiên ứng viên có kiến thức về Microservices, Docker, Azure/AWS.
• Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm, teamwork tốt

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: Thỏa thuận theo năng lực (up to XX triệu).
• Thưởng dự án, lương tháng 13.
• Đóng BHXH, BHYT, chế độ nghỉ phép theo luật lao động.
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: lô c01-02 chung cư hoàng văn thụ, thành phố quy nhơn, tỉnh bình định

