Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: c01 - 02 chung cư hoàng văn thụ, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phát triển, bảo trì các hệ thống backend trên nền tảng .NET Core / ASP.NET Core.

• Thiết kế và xây dựng RESTful API kết nối với frontend & mobile app.

• Làm việc với SQL Server, Entity Framework, tối ưu query & hiệu suất hệ thống.

• Tham gia phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp kỹ thuật.

• Hỗ trợ xử lý sự cố, fix bug trong quá trình vận hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo .NET Core / ASP.NET Core.

• Có kinh nghiệm với SQL Server, Entity Framework.

• Nắm vững OOP, mô hình MVC, RESTful API.

• Ưu tiên ứng viên có kiến thức về Microservices, Docker, Azure/AWS.

• Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm, teamwork tốt

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: Thỏa thuận theo năng lực (up to XX triệu).

• Thưởng dự án, lương tháng 13.

• Đóng BHXH, BHYT, chế độ nghỉ phép theo luật lao động.

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH

