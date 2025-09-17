Danh sách Công ty >

Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Công ty TNHH iMarket Việt Nam là Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc về thương mại, chuyên cung cấp hàng hóa và dịch vụ các loại cho các công ty thuộc tập đoàn Samsung và các công ty vệ tinh của Samsung. Trong đó, cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ, và lưu thông với giá cả cạnh tranh và chất lượng tốt, trở thành công ty với mô hình khác biệt, uy tín tại Việt Nam. Môi trường làm việc gần gũi, năng động tại công ty sẽ là cơ hội giúp cho các bạn phát huy hết năng lực của mình.

Tin tuyển dụng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu

Hạn nộp: 16/10/2025

Hồ Chí Minh 80 - 100 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 7, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, VN

