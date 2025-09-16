Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD

- Giám sát, giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống điện Cao/Trung/ Hạ thế, máy phát, hệ thống đèn, hệ thống điều khiển;

- Giám sát, phân công sắp xếp các công việc liên quan đến bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa, nước... trong khu văn phòng, tòa nhà, khu công nghiệp;

- Giám sát việc bảo trì tất cả các thiết bị và tài sản bảo đảm luôn trong tình trạng tốt

- Quản lý đội ngũ nhân viên Kỹ thuật bao gồm đào tạo, giám sát và đánh giá thực hiện công việc của từng nhân viên

- Tổ chức thường xuyên các đợt kiểm tra hệ thống của Toà nhà để đảm bảo các hệ thống vận hành hiệu quả, được duy trì sửa chữa đúng tiêu chuẩn

- Chủ động giải quyết các sự cố liên quan đến vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực vận hành Toà nhà cũng như phòng chống cháy nổ, thiên tai, bạo loạn…

- Quản lý tốt các tài liệu liên quan đến hệ thống kỹ thuật của Toà nhà

- Hợp tác tốt với các ban ngành liên quan cũng như địa phương và với các bộ phận khác của Toà nhà, trợ giúp với bất cứ nhiệm vụ nào được giao

- Báo cáo hàng tuần, hàng tháng cho quản lý trực tiếp;

- Chịu trách nhiệm truớc quản lý trực tiếp về các vấn đề phát sinh trong công việc;

- Thực hiện các công việc và nhiệm vụ khác do Chủ đầu tư giao hoặc tư vấn

* Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ Hai tới thứ Bảy, nghỉ Chủ nhật hàng tuần

