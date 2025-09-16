Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD

Aden Services LTD Vietnam
Ngày đăng tuyển: 16/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/10/2025
Aden Services LTD Vietnam

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Aden Services LTD Vietnam

Mức lương
1 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Nhà máy tại khu công nghiệp Đồng Văn III, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 1 - 15 USD

- Giám sát, giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống điện Cao/Trung/ Hạ thế, máy phát, hệ thống đèn, hệ thống điều khiển;
- Giám sát, phân công sắp xếp các công việc liên quan đến bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa, nước... trong khu văn phòng, tòa nhà, khu công nghiệp;
- Giám sát việc bảo trì tất cả các thiết bị và tài sản bảo đảm luôn trong tình trạng tốt
- Quản lý đội ngũ nhân viên Kỹ thuật bao gồm đào tạo, giám sát và đánh giá thực hiện công việc của từng nhân viên
- Tổ chức thường xuyên các đợt kiểm tra hệ thống của Toà nhà để đảm bảo các hệ thống vận hành hiệu quả, được duy trì sửa chữa đúng tiêu chuẩn
- Chủ động giải quyết các sự cố liên quan đến vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực vận hành Toà nhà cũng như phòng chống cháy nổ, thiên tai, bạo loạn…
- Quản lý tốt các tài liệu liên quan đến hệ thống kỹ thuật của Toà nhà
- Hợp tác tốt với các ban ngành liên quan cũng như địa phương và với các bộ phận khác của Toà nhà, trợ giúp với bất cứ nhiệm vụ nào được giao
- Báo cáo hàng tuần, hàng tháng cho quản lý trực tiếp;
- Chịu trách nhiệm truớc quản lý trực tiếp về các vấn đề phát sinh trong công việc;
- Thực hiện các công việc và nhiệm vụ khác do Chủ đầu tư giao hoặc tư vấn
* Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ Hai tới thứ Bảy, nghỉ Chủ nhật hàng tuần
* Thời gian làm việc:

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Aden Services LTD Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aden Services LTD Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Aden Services LTD Vietnam

Aden Services LTD Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

