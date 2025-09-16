Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu

Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu

Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 16/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/10/2025
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Mức lương
80 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Từ ngày 12/10/2025 đến ngày 04/10/2027, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 80 - 100 Triệu

-Vị trí công việc: Chuyên gia
-Lĩnh vực làm việc: Trưởng phòng chăm sóc khách hàng thị trường Trung Quốc
-Hình thức làm việc: Hợp đồng lao động
-Địa điểm làm việc: Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh (Số 561A, đường Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM, Việt Nam)
-Thời hạn làm việc: Từ ngày 12/10/2025 đến ngày 04/10/2027
-Số lượng: 01 người
-Mô tả công việc:
Trực tiếp quản lý, triển khai giám sát thực hiện các công việc của bộ phận Chăm sóc khách hàng thị trường Trung Quốc
Tìm hiểu về nhu cầu sản xuất ngành hàng liên quan của thị phần Trung Quốc. Kết hợp với bộ phận Kinh doanh lên chiến lược khoanh vùng và xác định đối tượng khách hàng phù hợp và tiềm năng
Thu thập các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng từ nhiều nguồn tổng hợp: nhân viên, hệ thống, website,...Lập ra quy trình xử lý cho các khiếu nại thường xuyên gặp của khách hàng
Tổng hợp các chỉ số đánh giá về khách hàng (mức độ thỏa mãn hoặc chưa hài lòng, các vấn đề hay gặp phải, khiếu nại…) và lập báo cáo trình lên cấp trên
Quản lý các kênh thông tin giúp khách hàng tiếp cận với sản phẩm, dịch vụ và nắm bắt chính sách đối với sản phẩm, dịch vụ của công ty, doanh nghiệp một cách tốt nhất
Quản lý việc tặng quà ưu đãi, tri ân, quà nhân các dịp quan trọng trong năm cho các khách hàng của công ty
Lập kế hoạch, đề xuất cải tiến sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng theo thời gian nhất định
Xây dựng, cập nhật chính sách cho các sản phẩm mới cải tiến và đưa lên các kênh thông tin hiện có của doanh nghiệp
Lập kế hoạch về chi phí cho quy trình chăm sóc khách hàng và trình bày lên các cấp lãnh đạo
Nhận hướng dẫn từ công ty mẹ tại Hàn Quốc và đào tại lại cho nhân viên trong bộ phận về các quy trình, kế hoạch, chiến lược hiệu quả cho công việc
Thực hiện cập nhật, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng tuần, rút kinh nghiệm, đề xuất các ý kiến để thực hiện kế hoạch mục tiêu tốt hơn, đồng thời báo cáo, trình bày và trao đổi công việc với công ty mẹ tại Hàn Quốc.
Các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám đốc công ty.

Với Mức Lương 80 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ chuyên môn kỹ thuật:
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Ngoại ngữ, Kinh tế
Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh, Tiếng Hàn và Tiếng Trung để có thể đại diện công ty trong các giao dịch với khách hàng Trung Quốc và báo cáo công việc cho công ty mẹ tại Hàn Quốc.
Tiếng Anh, Tiếng Hàn và Tiếng Trung
-Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/ chăm sóc khách hàng tại các doanh nghiệp nước ngoài, ưu tiên trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, xuất-nhập khẩu, logistics
-Yêu cầu khác:
Có khả năng thấu hiểu sản phẩm và nắm bắt được tâm lý khách hàng
Cần có kỹ năng xuất sắc về lãnh đạo, quản lý
Có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả kết hợp với kỹ năng ngoại giao tốt, biết cách đối mặt với áp lực.
Ngoài ra cần đáp ứng được các kỹ năng: đàm phán, thuyết phục; phân tích, dự báo; xây dựng và phát triển quy trình; đào tạo.

Tại Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao Động Việt Nam
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện 24/7, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Lương tháng 13, thưởng & quà cho các dịp lễ
Phụ cấp điện thoại, công tác phí
Happy family day, Sport club
Company trip, Year end party

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-cham-soc-khach-hang-thu-nhap-80-100-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job368890
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh
Hạn nộp: 10/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG
Hạn nộp: 25/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Vlady
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Hộ kinh doanh Vlady làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Hộ kinh doanh Vlady
Hạn nộp: 29/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh
Hạn nộp: 10/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG
Hạn nộp: 25/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Vlady
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Hộ kinh doanh Vlady làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Hộ kinh doanh Vlady
Hạn nộp: 29/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm