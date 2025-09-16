Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu

Mức lương 80 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Từ ngày 12/10/2025 đến ngày 04/10/2027, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 80 - 100 Triệu

-Vị trí công việc: Chuyên gia

-Lĩnh vực làm việc: Trưởng phòng chăm sóc khách hàng thị trường Trung Quốc

-Hình thức làm việc: Hợp đồng lao động

-Địa điểm làm việc: Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh (Số 561A, đường Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM, Việt Nam)

-Thời hạn làm việc: Từ ngày 12/10/2025 đến ngày 04/10/2027

-Số lượng: 01 người

-Mô tả công việc:

Trực tiếp quản lý, triển khai giám sát thực hiện các công việc của bộ phận Chăm sóc khách hàng thị trường Trung Quốc

Tìm hiểu về nhu cầu sản xuất ngành hàng liên quan của thị phần Trung Quốc. Kết hợp với bộ phận Kinh doanh lên chiến lược khoanh vùng và xác định đối tượng khách hàng phù hợp và tiềm năng

Thu thập các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng từ nhiều nguồn tổng hợp: nhân viên, hệ thống, website,...Lập ra quy trình xử lý cho các khiếu nại thường xuyên gặp của khách hàng

Tổng hợp các chỉ số đánh giá về khách hàng (mức độ thỏa mãn hoặc chưa hài lòng, các vấn đề hay gặp phải, khiếu nại…) và lập báo cáo trình lên cấp trên

Quản lý các kênh thông tin giúp khách hàng tiếp cận với sản phẩm, dịch vụ và nắm bắt chính sách đối với sản phẩm, dịch vụ của công ty, doanh nghiệp một cách tốt nhất

Quản lý việc tặng quà ưu đãi, tri ân, quà nhân các dịp quan trọng trong năm cho các khách hàng của công ty

Lập kế hoạch, đề xuất cải tiến sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng theo thời gian nhất định

Xây dựng, cập nhật chính sách cho các sản phẩm mới cải tiến và đưa lên các kênh thông tin hiện có của doanh nghiệp

Lập kế hoạch về chi phí cho quy trình chăm sóc khách hàng và trình bày lên các cấp lãnh đạo

Nhận hướng dẫn từ công ty mẹ tại Hàn Quốc và đào tại lại cho nhân viên trong bộ phận về các quy trình, kế hoạch, chiến lược hiệu quả cho công việc

Thực hiện cập nhật, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng tuần, rút kinh nghiệm, đề xuất các ý kiến để thực hiện kế hoạch mục tiêu tốt hơn, đồng thời báo cáo, trình bày và trao đổi công việc với công ty mẹ tại Hàn Quốc.

Các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám đốc công ty.

Với Mức Lương 80 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ chuyên môn kỹ thuật:

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Ngoại ngữ, Kinh tế

Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh, Tiếng Hàn và Tiếng Trung để có thể đại diện công ty trong các giao dịch với khách hàng Trung Quốc và báo cáo công việc cho công ty mẹ tại Hàn Quốc.

Tiếng Anh, Tiếng Hàn và Tiếng Trung

-Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/ chăm sóc khách hàng tại các doanh nghiệp nước ngoài, ưu tiên trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, xuất-nhập khẩu, logistics

-Yêu cầu khác:

Có khả năng thấu hiểu sản phẩm và nắm bắt được tâm lý khách hàng

Cần có kỹ năng xuất sắc về lãnh đạo, quản lý

Có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả kết hợp với kỹ năng ngoại giao tốt, biết cách đối mặt với áp lực.

Ngoài ra cần đáp ứng được các kỹ năng: đàm phán, thuyết phục; phân tích, dự báo; xây dựng và phát triển quy trình; đào tạo.

Tại Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao Động Việt Nam

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện 24/7, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Lương tháng 13, thưởng & quà cho các dịp lễ

Phụ cấp điện thoại, công tác phí

Happy family day, Sport club

Company trip, Year end party

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin