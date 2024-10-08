Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Long An

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: D.07B Đường số 3, KCN Long Hậu, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi, lên kế hoạch và thực hiện bảo trì định kỳ toàn kho xưởng bao gồm các máy móc, thiết bị, hệ thống điện nước, PCCC thường xuyên để đảm bảo không có sự cố bất thường xảy ra làm ảnh hưởng đến sản xuất. Đánh giá đúng, kịp thời và nêu phương án đề xuất tình trạng của tất cả máy móc thiết bị để máy móc thiết bị hoạt động hiệu quả nhất đến Trưởng BP. Quản lý các máy móc, thiết bị trực thuộc tổ bảo trì nhằm đảm bảo máy móc, thiết bị hoạt động tốt đúng theo thiết kế, hướng dẫn của nhà chế tạo. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các chính sách, các quy phạm an toàn lao động, quy phạm an toàn sử dụng máy móc thiết bị, luật phòng cháy chữa cháy, luật bảo vệ môi trường. Chịu trách nhiệm phối hợp với các nhân viên khác (Nhân viên dịch vụ, nếu có) nói riêng, và nhân viên toàn công ty nói chung khắc phục các sự cố, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt. Ghi đầy đủ, chính xác các thông tin vào nhật ký bảo trì bảo dưỡng sau mỗi lần thực hiện. Báo cáo công việc đã thực hiện và kế hoạch công việc sắp tới của cá nhân đến Trưởng BP. Các công việc khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các ngành có liên quan cơ khí, vận hành chế tạo máy, chi tiết máy, điện, cơ điện tử hoặc kỹ thuật công nghiệp.

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về sửa chữa xe nâng điện, xe nâng dầu, xe nâng tay, máy lạnh, tủ lạnh, máy công cụ, máy hàn, máy khoan, cắt, máy chà sàn... và một số máy móc của phòng Lab như: máy sấy, máy hấp, máy nướng, máy khuấy và các thiết bị khác.

Kiến thức chuyên môn & các kỹ năng:

Hiểu rõ các thông số kỹ thuật của máy móc Đọc hiểu bản vẽ thiết kế máy. Hiểu về máy móc, cơ khí Kỹ năng làm việc độc lập Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian, có tư duy phân tích giải quyết vấn đề tốt.

Các yêu cầu khác:

Vi tính văn phòng: khá Tiếng Anh cơ bản Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao Ưu tiên ứng viên nam, tuổi từ 27 – 45.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn theo năng lực, đãi ngộ xứng đáng. BHXH đầy đủ. Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với bảo hiểm 24/7, khám sức khỏe định kì hàng năm. Du lịch nghỉ mát, team building, hội thao... và nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

Chế độ lương thưởng hấp dẫn theo năng lực, đãi ngộ xứng đáng.

BHXH đầy đủ.

Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với bảo hiểm 24/7, khám sức khỏe định kì hàng năm.

Du lịch nghỉ mát, team building, hội thao... và nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN

