Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Long An

Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: D.07B Đường số 3, KCN Long Hậu, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi, lên kế hoạch và thực hiện bảo trì định kỳ toàn kho xưởng bao gồm các máy móc, thiết bị, hệ thống điện nước, PCCC thường xuyên để đảm bảo không có sự cố bất thường xảy ra làm ảnh hưởng đến sản xuất. Đánh giá đúng, kịp thời và nêu phương án đề xuất tình trạng của tất cả máy móc thiết bị để máy móc thiết bị hoạt động hiệu quả nhất đến Trưởng BP. Quản lý các máy móc, thiết bị trực thuộc tổ bảo trì nhằm đảm bảo máy móc, thiết bị hoạt động tốt đúng theo thiết kế, hướng dẫn của nhà chế tạo. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các chính sách, các quy phạm an toàn lao động, quy phạm an toàn sử dụng máy móc thiết bị, luật phòng cháy chữa cháy, luật bảo vệ môi trường. Chịu trách nhiệm phối hợp với các nhân viên khác (Nhân viên dịch vụ, nếu có) nói riêng, và nhân viên toàn công ty nói chung khắc phục các sự cố, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt. Ghi đầy đủ, chính xác các thông tin vào nhật ký bảo trì bảo dưỡng sau mỗi lần thực hiện. Báo cáo công việc đã thực hiện và kế hoạch công việc sắp tới của cá nhân đến Trưởng BP. Các công việc khác do cấp trên phân công.
Theo dõi, lên kế hoạch và thực hiện bảo trì định kỳ toàn kho xưởng bao gồm các máy móc, thiết bị, hệ thống điện nước, PCCC thường xuyên để đảm bảo không có sự cố bất thường xảy ra làm ảnh hưởng đến sản xuất.
Đánh giá đúng, kịp thời và nêu phương án đề xuất tình trạng của tất cả máy móc thiết bị để máy móc thiết bị hoạt động hiệu quả nhất đến Trưởng BP.
Quản lý các máy móc, thiết bị trực thuộc tổ bảo trì nhằm đảm bảo máy móc, thiết bị hoạt động tốt đúng theo thiết kế, hướng dẫn của nhà chế tạo.
Tuân thủ và thực hiện nghiêm các chính sách, các quy phạm an toàn lao động, quy phạm an toàn sử dụng máy móc thiết bị, luật phòng cháy chữa cháy, luật bảo vệ môi trường.
Chịu trách nhiệm phối hợp với các nhân viên khác (Nhân viên dịch vụ, nếu có) nói riêng, và nhân viên toàn công ty nói chung khắc phục các sự cố, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt.
Ghi đầy đủ, chính xác các thông tin vào nhật ký bảo trì bảo dưỡng sau mỗi lần thực hiện.
Báo cáo công việc đã thực hiện và kế hoạch công việc sắp tới của cá nhân đến Trưởng BP.
Các công việc khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các ngành có liên quan cơ khí, vận hành chế tạo máy, chi tiết máy, điện, cơ điện tử hoặc kỹ thuật công nghiệp.
Kinh nghiệm:
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về sửa chữa xe nâng điện, xe nâng dầu, xe nâng tay, máy lạnh, tủ lạnh, máy công cụ, máy hàn, máy khoan, cắt, máy chà sàn... và một số máy móc của phòng Lab như: máy sấy, máy hấp, máy nướng, máy khuấy và các thiết bị khác.
Kiến thức chuyên môn & các kỹ năng:
Hiểu rõ các thông số kỹ thuật của máy móc Đọc hiểu bản vẽ thiết kế máy. Hiểu về máy móc, cơ khí Kỹ năng làm việc độc lập Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian, có tư duy phân tích giải quyết vấn đề tốt.
Hiểu rõ các thông số kỹ thuật của máy móc
Đọc hiểu bản vẽ thiết kế máy.
Hiểu về máy móc, cơ khí
Kỹ năng làm việc độc lập
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian, có tư duy phân tích giải quyết vấn đề tốt.
Các yêu cầu khác:
Vi tính văn phòng: khá Tiếng Anh cơ bản Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao Ưu tiên ứng viên nam, tuổi từ 27 – 45.
Vi tính văn phòng: khá
Tiếng Anh cơ bản
Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao
Ưu tiên ứng viên nam, tuổi từ 27 – 45.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn theo năng lực, đãi ngộ xứng đáng. BHXH đầy đủ. Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với bảo hiểm 24/7, khám sức khỏe định kì hàng năm. Du lịch nghỉ mát, team building, hội thao... và nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.
Chế độ lương thưởng hấp dẫn theo năng lực, đãi ngộ xứng đáng.
BHXH đầy đủ.
Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với bảo hiểm 24/7, khám sức khỏe định kì hàng năm.
Du lịch nghỉ mát, team building, hội thao... và nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN

CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-bao-tri-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-long-an-job205953
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Sóc Trăng Kiên Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Hạn nộp: 18/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TANIXA làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TANIXA
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý chất lượng Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 16 - 20 triệu Toàn thời gian tại Long An Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Supervisor thu nhập 28 - 30 triệu Toàn thời gian tại Long An Công ty TNHH Pixology Việt Nam
28 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng Phòng Kho Vận thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Long An Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Phát Triển Phần Mềm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Đồng Tâm PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG làm việc tại Long An thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Long An CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Long An Công ty TNHH Pima
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý chất lượng Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Quốc tế Cobi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên Viên R&D thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Long An thu nhập 17 - 25 Triệu Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực phẩm đồ uống Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ban Mai Xanh Long An làm việc tại Long An thu nhập 10 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ban Mai Xanh Long An
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Mỹ phẩm / Trang sức Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky)
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH SX-TM Bảo Bảo làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH SX-TM Bảo Bảo
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH SX-TM Bảo Bảo làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH SX-TM Bảo Bảo
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG làm việc tại Long An thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm