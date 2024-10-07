Tuyển Supervisor thu nhập 28 - 30 triệu Toàn thời gian tại Long An

Tuyển Supervisor thu nhập 28 - 30 triệu Toàn thời gian tại Long An

Công ty TNHH Pixology Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Công ty TNHH Pixology Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Pixology Việt Nam

Mức lương
28 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Long An

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 28 - 30 Triệu

Với Mức Lương 28 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Pixology Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pixology Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Pixology Việt Nam

Công ty TNHH Pixology Việt Nam

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 11A Hồng Hà, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

