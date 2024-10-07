Tuyển Nhân Viên Phát Triển Phần Mềm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 68 ĐT830, Ấp Vĩnh Hòa, Xã Tân Tập, Cần Giuộc, Long An, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc

1. Tham gia các dự án triển khai các hệ thống phần mềm

2. Thực hiện xây dựng, phát triển báo cáo theo yêu cầu nghiệp vụ

3. Lập trình phát triển ứng dụng, tính năng phục vụ công tác quản lý và kinh doanh

4. Lập trình APIs kết nối các hệ thống phần mềm trong và ngoài Công ty

5. Hỗ trợ, kiểm tra, vận hành các hệ thống phần mềm nghiệp vụ

6. Quản lý, rà soát, đối chiếu code trước khi đưa lên môi trường test, live

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/ Nữ tuổi từ 25 – 35

- Trình độ Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Phần mềm, Lập trình,...

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm lập trình phát triển ứng dụng

- Có kinh nghiệm làm việc với DB Oracle, lập trình API, webapp

- Có kinh nghiệm quản lý mã nguồn, kiểm thử. Kỹ năng lập trình: .Net, C#, Java, PHP

- Làm việc tại Hồ Chí Minh và Long An (có xe ca đưa rước hàng ngày)

- Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai các phần mềm cho hoạt động ngành Cảng biển, Logistics, Xuất nhập khẩu

Quyền Lợi

– Lương: thỏa thuận theo năng lực cá nhân đóng góp (3P).

– Thưởng: hiệu suất lao động, thưởng KPI tháng/ quý/ năm, thưởng dự án,...

– Quản lý theo hiệu quả công việc, tôn trọng ý kiến, sáng kiến, cải tiến

– Được tham gia đa dạng các khóa đào tạo hàng tuần (đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài)

– Tham gia BHXH, BHYT, Công đoàn, Bảo hiểm tai nạn 24/24 ... đầy đủ theo Luật định

– Chính sách mua hàng chiết khấu dành cho CB. CNV

– Các khoản phụ cấp và phúc lợi: Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm; Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, ăn chay; 13 ngày nghỉ/ năm (nghỉ ngày sinh nhật), ...

– Công cụ làm việc: hệ thống quản lý SAP, ERP, IBPM, Microsoft Office 365, hệ thống quy trình quy định ISO, phương tiện di chuyển,...

Cách Thức Ứng Tuyển

