Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

Nhân viên Kế hoạch

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Cần Đước

Theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện các đơn hàng; số lượng sản phẩm nhập kho (hoàn thành, hư hỏng). Tính nguyên vật liệu cần cho đơn hàng trong tháng. Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm giải pháp trong trường hợp có sự cố ảnh hưởng đến năng suất sản xuất. Báo cáo tiến độ sản xuất của xưởng cho Trưởng phòng và ban Giám đốc hàng tuần. Báo cáo các vấn đề phát sinh khác cho cấp trên. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên. Nhận bàn giao học việc lại KCN Tân Kim, làm chính thức tại KCN Thuận Đạo mở rộng.
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng lập kế hoạch tốt
- Thành thạo kỹ năng văn phòng
- Chịu được áp lực tốt
- Tiếng anh giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô D1-2, đường số 14, KCN Thuận Đạo Mở Rộng, Long Định, Cần Đước, Long An.

