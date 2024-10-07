Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Cần Đước

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện các đơn hàng; số lượng sản phẩm nhập kho (hoàn thành, hư hỏng). Tính nguyên vật liệu cần cho đơn hàng trong tháng. Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm giải pháp trong trường hợp có sự cố ảnh hưởng đến năng suất sản xuất. Báo cáo tiến độ sản xuất của xưởng cho Trưởng phòng và ban Giám đốc hàng tuần. Báo cáo các vấn đề phát sinh khác cho cấp trên. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên. Nhận bàn giao học việc lại KCN Tân Kim, làm chính thức tại KCN Thuận Đạo mở rộng.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng lập kế hoạch tốt

- Thành thạo kỹ năng văn phòng

- Chịu được áp lực tốt

- Tiếng anh giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Up to 25 triệu Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN (full lương) Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

