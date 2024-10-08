Tuyển Quản lý chất lượng Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Cobi Home - Lô DV - 4 đường Trung tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Longn, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hệ thống, quy trình, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm Kiểm soát hàng hóa (chất lượng sản phẩm trưng bày, phân loại, sắp xếp, vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm) Kiểm tra chất lượng nguyên liệu: Bao bì, HSD, màu sắc, mùi vị, quy cách,... Kiểm soát điều kiện bảo quản hàng hóa tại các kho đông, mát, khô; cách sắp xếp, thời hạn lưu kho,... Kiểm tra và giám sát thao tác thực hiện vệ sinh toàn bộ khu vực sơ chế, khu vực nhập và lưu trữ hàng hóa, trang thiết bị dụng cụ tại kho & vệ sinh nhân viên; Định kỳ đi đánh giá cửa hàng và nhà cung cấp Khi có sự cố phát sinh (sản phẩm không đạt yêu cầu, tiêu chuẩn đề ra) phải báo ngay với Quản lý và các bộ phận liên quan để lên phương án giải quyết kịp thời Đề xuất cải tiến quy trình để đảm bảo hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng Báo cáo công việc hàng ngày/ hàng tuần cho Quản lý trực tiếp

Quản lý hệ thống, quy trình, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm

Kiểm soát hàng hóa (chất lượng sản phẩm trưng bày, phân loại, sắp xếp, vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm)

Kiểm tra chất lượng nguyên liệu: Bao bì, HSD, màu sắc, mùi vị, quy cách,...

Kiểm soát điều kiện bảo quản hàng hóa tại các kho đông, mát, khô; cách sắp xếp, thời hạn lưu kho,...

Kiểm tra và giám sát thao tác thực hiện vệ sinh toàn bộ khu vực sơ chế, khu vực nhập và lưu trữ hàng hóa, trang thiết bị dụng cụ tại kho & vệ sinh nhân viên;

Định kỳ đi đánh giá cửa hàng và nhà cung cấp

Khi có sự cố phát sinh (sản phẩm không đạt yêu cầu, tiêu chuẩn đề ra) phải báo ngay với Quản lý và các bộ phận liên quan để lên phương án giải quyết kịp thời

Đề xuất cải tiến quy trình để đảm bảo hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng

Báo cáo công việc hàng ngày/ hàng tuần cho Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 27 - 35. Tốt nghiệp đại học các ngành Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành có liên quan. Có kiến thức về VSATTP, Quản lý chất lượng Tốt nghiệp Cao Đẳng Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm Từ 3 năm kinh nghiệm QA QC trong các Công Ty Chế Biến Thực Phẩm, chuỗi bán lẻ, sản xuất. Thành thạo Tin học văn phòng.

Độ tuổi: 27 - 35.

Tốt nghiệp đại học các ngành Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành có liên quan.

Có kiến thức về VSATTP, Quản lý chất lượng

Tốt nghiệp Cao Đẳng Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

Từ 3 năm kinh nghiệm QA QC trong các Công Ty Chế Biến Thực Phẩm, chuỗi bán lẻ, sản xuất.

Thành thạo Tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (Mức cạnh tranh trên thị trường) Trang bị laptop/máy tính bàn, có xe công ty đưa đón khi đi công tác bên ngoài. Hỗ trợ tiền ăn: 50.000/ngày. Hỗ trợ tiền học phí cho con, học phí ngoại ngữ cho nhân viên Lương tháng 13, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ phép, đóng BHXH full lương Quầy café, trà, nước ngọt, tại văn Phòng (Tự phục vụ) Hưởng ưu đãi giảm giá cho toàn bộ sản phẩm của COBI GROUP

Lương thỏa thuận theo năng lực (Mức cạnh tranh trên thị trường)

Trang bị laptop/máy tính bàn, có xe công ty đưa đón khi đi công tác bên ngoài.

Hỗ trợ tiền ăn: 50.000/ngày.

Hỗ trợ tiền học phí cho con, học phí ngoại ngữ cho nhân viên

Lương tháng 13, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ phép, đóng BHXH full lương

Quầy café, trà, nước ngọt, tại văn Phòng (Tự phục vụ)

Hưởng ưu đãi giảm giá cho toàn bộ sản phẩm của COBI GROUP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin