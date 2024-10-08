Tuyển Quản lý chất lượng Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi
- Long An: Cobi Home
- Lô DV
- 4 đường Trung tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Longn, Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý hệ thống, quy trình, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm
Kiểm soát hàng hóa (chất lượng sản phẩm trưng bày, phân loại, sắp xếp, vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm)
Kiểm tra chất lượng nguyên liệu: Bao bì, HSD, màu sắc, mùi vị, quy cách,...
Kiểm soát điều kiện bảo quản hàng hóa tại các kho đông, mát, khô; cách sắp xếp, thời hạn lưu kho,...
Kiểm tra và giám sát thao tác thực hiện vệ sinh toàn bộ khu vực sơ chế, khu vực nhập và lưu trữ hàng hóa, trang thiết bị dụng cụ tại kho & vệ sinh nhân viên;
Định kỳ đi đánh giá cửa hàng và nhà cung cấp
Khi có sự cố phát sinh (sản phẩm không đạt yêu cầu, tiêu chuẩn đề ra) phải báo ngay với Quản lý và các bộ phận liên quan để lên phương án giải quyết kịp thời
Đề xuất cải tiến quy trình để đảm bảo hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng
Báo cáo công việc hàng ngày/ hàng tuần cho Quản lý trực tiếp
Quản lý hệ thống, quy trình, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm
Kiểm soát hàng hóa (chất lượng sản phẩm trưng bày, phân loại, sắp xếp, vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm)
Kiểm tra chất lượng nguyên liệu: Bao bì, HSD, màu sắc, mùi vị, quy cách,...
Kiểm soát điều kiện bảo quản hàng hóa tại các kho đông, mát, khô; cách sắp xếp, thời hạn lưu kho,...
Kiểm tra và giám sát thao tác thực hiện vệ sinh toàn bộ khu vực sơ chế, khu vực nhập và lưu trữ hàng hóa, trang thiết bị dụng cụ tại kho & vệ sinh nhân viên;
Định kỳ đi đánh giá cửa hàng và nhà cung cấp
Khi có sự cố phát sinh (sản phẩm không đạt yêu cầu, tiêu chuẩn đề ra) phải báo ngay với Quản lý và các bộ phận liên quan để lên phương án giải quyết kịp thời
Đề xuất cải tiến quy trình để đảm bảo hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng
Báo cáo công việc hàng ngày/ hàng tuần cho Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 27 - 35.
Tốt nghiệp đại học các ngành Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành có liên quan.
Có kiến thức về VSATTP, Quản lý chất lượng
Tốt nghiệp Cao Đẳng Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
Từ 3 năm kinh nghiệm QA QC trong các Công Ty Chế Biến Thực Phẩm, chuỗi bán lẻ, sản xuất.
Thành thạo Tin học văn phòng.
Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực (Mức cạnh tranh trên thị trường)
Trang bị laptop/máy tính bàn, có xe công ty đưa đón khi đi công tác bên ngoài.
Hỗ trợ tiền ăn: 50.000/ngày.
Hỗ trợ tiền học phí cho con, học phí ngoại ngữ cho nhân viên
Lương tháng 13, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ phép, đóng BHXH full lương
Quầy café, trà, nước ngọt, tại văn Phòng (Tự phục vụ)
Hưởng ưu đãi giảm giá cho toàn bộ sản phẩm của COBI GROUP
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI