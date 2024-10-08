Tuyển Chuyên Viên R&D thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

Tuyển Chuyên Viên R&D thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô D3/1

- 4 đường VL7, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm liên quan đến sốt tương, gia vị.
- Luôn cải tiến các sản phẩm hiện tại nhằm ngày càng ngon hơn, chất lượng ổn định hơn.
- Cập nhật công nghệ mới để áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào nghiên cứu thiết kế sản phẩm và về cải tiến chất lượng sản phẩm.
- Nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm các sản phẩm theo mục tiêu của công ty.
- Am hiểu các luật liên quan đến quá trình quản lý chất lượng sản phẩm FSSC, ISO 22000, HACCP, BRC...
- Theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình sản xuất các sản phẩm mẫu.
- Quản lý và đưa ra các giải pháp kịp thời cho các dự án R&D về sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Có kiến thức về hệ thống ISO 22000, HACCP, FSSC...
- Trung thực, cẩn trọng, tỉ mỉ và đam mê với công việc
- Có khả năng quản lý, kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc tốt
- Tiếng anh đọc hiểu các tài liệu liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT
Chế độ chăm sóc sức khỏe PVI
Tăng lương, thưởng hằng năm
Phép năm, nghỉ lễ/tết theo luật
Du lịch hằng năm
Chế độ công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E4/20 Nguyễn Hữu Trí, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

