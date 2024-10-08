Tuyển Chuyên Viên R&D thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô D3/1 - 4 đường VL7, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, Bến Lức

Mô Tả Công Việc

- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm liên quan đến sốt tương, gia vị.

- Luôn cải tiến các sản phẩm hiện tại nhằm ngày càng ngon hơn, chất lượng ổn định hơn.

- Cập nhật công nghệ mới để áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào nghiên cứu thiết kế sản phẩm và về cải tiến chất lượng sản phẩm.

- Nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm các sản phẩm theo mục tiêu của công ty.

- Am hiểu các luật liên quan đến quá trình quản lý chất lượng sản phẩm FSSC, ISO 22000, HACCP, BRC...

- Theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình sản xuất các sản phẩm mẫu.

- Quản lý và đưa ra các giải pháp kịp thời cho các dự án R&D về sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Có kiến thức về hệ thống ISO 22000, HACCP, FSSC...

- Trung thực, cẩn trọng, tỉ mỉ và đam mê với công việc

- Có khả năng quản lý, kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc tốt

- Tiếng anh đọc hiểu các tài liệu liên quan.

Quyền Lợi

Tham gia BHXH, BHYT

Chế độ chăm sóc sức khỏe PVI

Tăng lương, thưởng hằng năm

Phép năm, nghỉ lễ/tết theo luật

Du lịch hằng năm

Chế độ công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển

