Tuyển Chuyên Viên R&D thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

- Long An: Lô D3/1
- 4 đường VL7, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, Bến Lức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm liên quan đến sốt tương, gia vị.
- Luôn cải tiến các sản phẩm hiện tại nhằm ngày càng ngon hơn, chất lượng ổn định hơn.
- Cập nhật công nghệ mới để áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào nghiên cứu thiết kế sản phẩm và về cải tiến chất lượng sản phẩm.
- Nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm các sản phẩm theo mục tiêu của công ty.
- Am hiểu các luật liên quan đến quá trình quản lý chất lượng sản phẩm FSSC, ISO 22000, HACCP, BRC...
- Theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình sản xuất các sản phẩm mẫu.
- Quản lý và đưa ra các giải pháp kịp thời cho các dự án R&D về sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức về hệ thống ISO 22000, HACCP, FSSC...
- Trung thực, cẩn trọng, tỉ mỉ và đam mê với công việc
- Có khả năng quản lý, kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc tốt
- Tiếng anh đọc hiểu các tài liệu liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ chăm sóc sức khỏe PVI
Tăng lương, thưởng hằng năm
Phép năm, nghỉ lễ/tết theo luật
Du lịch hằng năm
Chế độ công đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD
