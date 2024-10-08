Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Long An

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô F6, Đường số 10, Cụm công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị của nhà máy, đảm bảo đúng quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật và vận hành tốt, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Theo dõi và xử lý, báo cáo lên cấp trên những sự cố xảy ra trong quá trình bảo trì máy móc, thiết bị. Kiểm tra theo định kỳ hoặc thường xuyên tình trạng hoạt động của các máy móc, thiết bị, hệ thống điện. Nghiên cứu, đưa ra các giải pháp xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng nâng cao tuổi thọ vận hành của hệ thống máy móc, thiết bị trong nhà máy, đảm bảo điều kiện làm việc, an toàn lao động ... Thực hiện các công việc liên quan khác khi được cấp trên yêu cầu.

Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị của nhà máy, đảm bảo đúng quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật và vận hành tốt, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Theo dõi và xử lý, báo cáo lên cấp trên những sự cố xảy ra trong quá trình bảo trì máy móc, thiết bị.

Kiểm tra theo định kỳ hoặc thường xuyên tình trạng hoạt động của các máy móc, thiết bị, hệ thống điện.

Nghiên cứu, đưa ra các giải pháp xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng nâng cao tuổi thọ vận hành của hệ thống máy móc, thiết bị trong nhà máy, đảm bảo điều kiện làm việc, an toàn lao động ...

Thực hiện các công việc liên quan khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, tuổi dưới 35, sức khỏe tốt. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành cơ khí, điện công nghiệp, hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan. Có 03 năm kinh nghiệm trở lên làm công tác bảo trì trong các nhà máy sản xuất. Ưu tiên kinh nghiệm làm bảo trì cơ điện trong nhà máy sản xuất nhựa PVC, vật liệu trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, .... Kỹ năng giao tiếp, báo cáo, làm việc nhóm. Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Giới tính: Nam, tuổi dưới 35, sức khỏe tốt.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành cơ khí, điện công nghiệp, hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan.

Có 03 năm kinh nghiệm trở lên làm công tác bảo trì trong các nhà máy sản xuất.

Ưu tiên kinh nghiệm làm bảo trì cơ điện trong nhà máy sản xuất nhựa PVC, vật liệu trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, ....

Kỹ năng giao tiếp, báo cáo, làm việc nhóm.

Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Pima Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, từ 09 – 15 triệu/ tháng. Dùng cơm trưa tại Nhà máy, có người nấu ăn tại Nhà máy. Làm việc trong môi trường có đồng nghiệp thân thiện, năng động. Các quyền lợi và chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Du lịch, nghỉ mát hàng năm. Đánh giá tăng lương hàng năm. Thưởng các ngày lễ lớn, quà tết, thưởng lương tháng 13.

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, từ 09 – 15 triệu/ tháng.

Dùng cơm trưa tại Nhà máy, có người nấu ăn tại Nhà máy.

Làm việc trong môi trường có đồng nghiệp thân thiện, năng động.

Các quyền lợi và chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Du lịch, nghỉ mát hàng năm. Đánh giá tăng lương hàng năm.

Thưởng các ngày lễ lớn, quà tết, thưởng lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pima

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin