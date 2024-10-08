Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: 30 C2 Đường C, KCN Cát Lái, Cụm II, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH-MAIN TASKS:

1. Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và ghi lại các thí nghiệm khoa học một cách độc lập dưới sự giám sát tối thiểu.

Independently plan, organize, perform and document scientific experiments under minimal supervision.

2. Kinh nghiệm xây dựng và thẩm định các phương pháp phân tích. (Sắc ký, Xét nghiệm, RS, hấp thụ UV-VIS)

Experience in developing and validating analytical methods. (Chromatography, Assay, RS, UV-VIS absorption).

3. Có kinh nghiệm trong hoạt động chuyển giao phương pháp phân tích từ bộ phận RnD sang bộ phận Sản xuất

Experience in analytical method transfer activities from the RnD unit to Manufacturing unit.

4. Tối ưu hóa các phương pháp phân tích hiện có

Optimize the existing analytical methods

5. Chuyên môn và kinh nghiệm thực tế về sắc ký (HPLC, LC-MS, GC, IC) các thiết bị vật lý khác như máy đo pH, Osmometer

Expertise and hands-on experience in chromatography (HPLC, LC-MS, GC, IC) other physical instruments like pH meter, Osmometer.

6. Cung cấp tài liệu về dữ liệu thô, đánh giá và diễn giải kết quả, đề xuất và cung cấp đầu vào cho việc thiết kế các thí nghiệm tiếp theo

Provide documentation of raw data, evaluate and interpret results, propose and provide the inputs for the design of next experiments.

7. Chịu trách nhiệm bảo trì và sử dụng các thiết bị phân tích khác nhau

Take over responsibility for maintenance and utilization of different analytical equipment.

8. Hỗ trợ đánh giá ban đầu, lập lịch trình và bảo trì thêm thiết bị phân tích

Support in the initial qualification, schedule and further maintenance of analytical equipment.

9. Làm việc theo các tiêu chuẩn phù hợp được xác định trong Sổ tay chất lượng và SOP.

Work according to appropriate standards as defined in Quality manual and SOPs.

10. Chủ động dẫn dắt các sáng kiến để đảm bảo tuân thủ và cải tiến liên tục

Proactively lead initiatives to ensure compliance and continuous improvement.

11. Viết quy trình, báo cáo khoa học hoặc quy trình Phòng thí nghiệm dựa trên các mẫu hoặc SOP dưới sự giám sát tối thiểu

Write protocols, scientific reports or Lab procedures based on templates or SOPs under minimal supervision.

• Trình độ: tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Dược hoặc các ngành liên quan.

Qualification: University degree or higher in Pharmacy or related fields.

• Kinh nghiệm: 3 năm làm trong lĩnh vực Dược hoặc từng làm ở vị trí tương đương.

Experience: 3 years working in the Pharmacy field or in a similar position.

• Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh (kỹ năng giao tiếp tốt,trình độ Khá trở lên- BẮT BUỘC) vì sếp là người nước ngoài

Language used: English (good communication skills, Fair level or higher - REQUIRED) because the boss is a foreigner

Thời gian làm việc : T2-T6 (7h00-16h00). Nghỉ trưa 1h (11h00-12h00

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước VN gồm: BHXH (đóng 100% lương), BHYT,BHTN,BHTN 24/24.

Phụ cấp và các chính sách Công ty: Tiền ăn trưa, công tác phí, các khoản hỗ trợ theo thỏa ước lao động tập thể, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát, team building, đào tạo nâng cao trình độ, BH tai nạn....

Thưởng: Các ngày lễ tết 3/2,27/2,8/3,30/4 & 1/5, 2/9, tết DL..., thưởng Lương tháng 13, 14 tùy theo tình hình hoạt động của Công ty

Đánh giá KPI mỗi Quý 1 lần,mỗi lần thưởng từ 1 – 1,2 tháng lương tùy theo đánh giá hiệu quả công việc.

Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Tăng lương định kì hàng năm.

