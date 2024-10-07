Tuyển Trưởng Phòng Kho Vận thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Long An

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: Đường số 8, Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An., Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Vận hành kho vận

- Đảm bảo hoạt động vận hành đơn hàng từ các kênh bán hàng như:

Đóng hàng đúng và đủ. Bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Tiếp nhận đơn hàng hoàn. Xử lý hàng hóa bảo hành, hàng cũ, hàng tồn,.. Xử lý hóa đơn chứng từ.

- Quản lý bộ phận điều phối đơn hàng,vận chuyển, sắp xếp để giao hàng đúng tiến độ.

- Thông tin kịp thời tình trạng đơn hàng cho các bộ phận bán hàng.

- Đảm bảo nguồn lực nhân sự trong phòng ban để hoạt động vận hành kho phù hợp.

- Đào tạo và triển khai cho đội ngũ nhân sự trong phòng ban về chuyên môn, các phần mềm công nghệ,...

2. Kiểm soát kho hàng

- Lên kế hoạch, sàng lọc và sắp xếp hàng hóa trong kho đảm bảo sạch sẽ gọn gàng, dễ kiểm đếm.

- Đảm bảo số liệu hàng hoá xuất - nhập - tồn chính xác với phần mềm quản lý tồn kho.

- Đảm bảo chất lượng hàng hoá luôn ổn định, luân chuyển hàng hóa trong kho phù hợp với thời hạn của các lô hàng.

- Tư vấn kế hoạch nhập hàng hóa, cân đối và giữ định mức tồn kho phù hợp với tình hình kinh doanh.

- Đảm bảo các công tác PCCC, ATLĐ, VSLĐ...

3. Quản lý và sử dụng chi phí

- Lập kế hoạch sử dụng chi phí và theo dõi và tối ưu các khoản chi phí trong kho (mua vật tư đóng gói, chi phí đội xe,...)

- Phân loại hàng hoá theo tình trạng, đề xuất các phương án xử lý hàng hoá tồn kho khó bán.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên phù hợp với năng lực và phạm vi vị trí công việc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế vận tải, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế,.. hoặc chuyên ngành khác liên quan. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Quản lý kho vận hoặc vị trí khác tương đương. Độ tuổi: 26-35 Am hiểu nghiệp vụ liên quan đến thủ kho, kế toán, quản lý hàng hoá,... Biết sử dụng các phần mềm công nghệ như Base, Kiotviet hoặc tương đương. Sử dụng thành thạo Word, Excel, PP,... Khả năng lập kế hoạch. Khả năng tổ chức, chủ trì cuộc họp, tiếp nhận ý kiến và phản hồi. Kỹ năng giao tiếp: Cần giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty cũng như với các nhà cung cấp. Kiến thức về quy trình nhập/xuất kho: Biết cách xử lý các chứng từ, phiếu nhập/xuất và biết cách sử dụng phần mềm quản lý kho. Kỹ năng quản lý thời gian: Đảm bảo tiến độ và hiệu suất công việc, nhất là trong môi trường có nhiều yêu cầu và thay đổi. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý người: Để phân công và quản lý nhân viên kho và tài xế một cách hiệu quả. Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề: Đàm phán và giải quyết nhanh khi gặp sự cố hoặc vấn đề trong quá trình nhập, xuất hoặc lưu trữ hàng hóa.

Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20tr - 30tr/tháng Chia sẻ kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. 12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật và quy định của công ty. Các chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu, hỉ, quà tặng 8/3, 20/10,... theo chính sách chung của Công ty. Được tham gia các chương trình du lịch, hoạt động ngoại khóa, teambuilding hằng năm theo tình hình hoạt động của Công ty. Được đào tạo nghiệp vụ và Công nghệ (Pancake, Base, Chat GPT 4.0...) Được đào tạo kỹ năng phát triển cá nhân: OKRs (Quản trị mục tiêu), Kỹ năng lập kế hoạch và các kỹ năng mềm... Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt

