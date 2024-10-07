Tuyển Quản lý chất lượng Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Long An: KCN Long Hậu – Cần Giuộc Long An (gần KCN Hiệp Phước Nhà Bè), Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và điều phối các hoạt động Nhập - Xuất hàng tại Kho;

- Hiểu rõ các quy trình Kho đang áp dụng và đề xuất điều chỉnh phù hợp với hoạt động thực tế;

- Giám sát việc thực hiện, phân công, hướng dẫn công việc cho nhân viên;

- Đảm bảo các đơn hàng được xử lý đúng nguyên tắc FIFO - FEFO, đúng số lượng và chủng loại theo quy định vào hệ thống;

- Bảo quản, sắp xếp hàng hóa một cách khoa học theo chuẩn GSP và bảng hướng dẫn tiêu chuẩn hàng hóa đặc biệt;

- Đảm bảo việc quản lý tốt hàng hóa, không bị thất thoát, hư hỏng và tối đa hóa việc sử dụng thể tích kho;

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động của Kho và nhu cầu nội bộ để tạo ra cách thức vận hành mới;

- Theo dõi các hoạt động xuất nhập hàng dịch vụ, đảm bảo chứng từ hoàn tất chính xác;

- Trực tiếp làm việc với các Hãng để lập kế hoạch xuất nhập hàng dịch vụ;

- Thực hiện các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp;

- Hướng dẫn, huấn luyện kiến thức cho nhân viên và phát triển đội ngũ;

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

- Địa điểm làm việc: KCN Long Hậu – Cần Giuộc Long An (gần KCN Hiệp Phước Nhà Bè).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / Nữ sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối dễ nhìn.

- Học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành ưu tiên Kinh tế / Logistics.

- Kinh nghiệm: 02 năm trở lên tại vị trí tương đương, ưu tiên từng làm Kho phân phối / Dược hoặc Thương mại.

- Tác phong nhanh nhẹn, chững chạc và giải quyết tình huống tốt.

- Cẩn thận, siêng năng và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Sử dụng thành thạo Ms.Office, ưu tiên đã từng sử dụng qua phần mềm Quản lý Kho hoặc SAP.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc: 02 tháng (100% Lương) - Lương cạnh tranh theo năng lực - Lương tháng 13 và Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh Công ty - Tham gia BHXH và Bảo hiểm Sức khỏe theo chính sách Công ty - Khám sức khỏe định kỳ, hoạt động Team Building, du lịch hàng năm.

Chế độ và phúc lợi khác mang đến nhiều quyền lợi hữu ích cho nhân viên Chính sách Đào tạo mang đến cơ hội trải nghiệm và phát triển nghề nghiệp Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần Nghỉ chế độ, Phép năm, các ngày Lễ / Tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

