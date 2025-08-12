Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CHUNG

Công ty Dịch Vụ Nam Long là Công ty Thành viên thuộc Tập đoàn Nam Long, được thành lập vào năm 2005 nhằm chuyên môn hóa công tác hậu mãi và cung cấp dịch vụ đô thị, khép kín chu trình phát triển bất động sản, gia tăng giá trị tập đoàn.

Công ty Dịch Vụ Nam Long

Tập đoàn Nam Long

Trưởng phòng, Quản lý Mua Hàng chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và giám sát các hoạt động mua sắm hàng hóa, dịch vụ và tài sản của công ty, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động của các phòng/ban với chất lượng, chi phí và tiến độ tối ưu. Vị trí này đóng vai trò then chốt trong việc lựa chọn, đánh giá và duy trì mối quan hệ với nhà cung ứng, đàm phán các điều khoản hợp đồng, thực hiện đấu thầu, kiểm soát ngân sách mua sắm, và đảm bảo tuân thủ quy trình – chính sách của doanh nghiệp. Đồng thời, Trưởng phòng, Quản lý Mua Hàng còn chịu trách nhiệm quản lý kho, cũng như xử lý các tình huống phát sinh nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn lực và dòng tiền của công ty.

Trưởng phòng, Quản lý Mua Hàng

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Lập kế hoạch mua sắm của công ty.

- Định kỳ hàng năm, hàng quý đánh giá nhu cầu mua sắm: Nhân viên quản lý mua hàng cần xác định các nhu cầu mua sắm của công ty dựa trên các yếu tố như thời hạn cung cấp, số lượng, chất lượng, ngân sách, …

- Lập kế hoạch mua sắm: Dựa trên nhu cầu mua sắm đã được đánh giá, phê duyệt, nhân viên quản lý mua hàng lên kế hoạch mua sắm, bao gồm các yếu tố như mục tiêu mua sắm, chi phí, thời gian,…