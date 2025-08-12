Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, toà nhà Diagon, số 3 ngõ 6 Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Rà soát kỹ lưỡng chứng từ, hợp đồng, hoá đơn…mua hàng. Lập kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp. Lập uỷ nhiệm chi ngân hàng hàng ngày và vào cuối tháng. Tạo lệnh thanh toán online. Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng.

• Xuất hoá đơn GTGT phát sinh hàng ngày và các công việc khác phục vụ kế toán bán hàng

• Hạch toán sổ phụ ngân hàng phát sinh hàng ngày.

• Lập bảng lương hàng tháng, hạch toán lương và các chi phí liên quan,

• Khai thuế hàng tháng và các công khác theo sự phân công của kế toán trưởng.

Yêu cầu:

Yêu cầu:

• Giới tính: Nữ

• Tuổi từ 24-30.

• Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán bằng khá trở lên.

• Yêu cầu ứng viên có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm kế toán, đã có kinh nghiệm làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp là một lợi thế.

• Nắm rõ được các nghiệp vụ kế toán, khả năng tổng hợp và đọc hiểu về các chế độ của kế toán, thuế hiện hành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

