Tuyển Market Research FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MỤC TIÊU/ OBJECTIVES

OBJECTIVES

Xây dựng và triển khai các chính sách quản lý chất lượng, thực hiện việc kiểm tra, phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng của các sản phẩm, quy trình và trải nghiệm khách hàng trên kênh D2C. Góp phần hoàn thiện và cải tiến các tính năng về mặt hệ thống đảm bảo sự vận hành của kênh D2C và báo cáo các vấn đề cũng như tồn đọng lên cấp trên.

Develop and implement quality assurance policies, conduct tests, do analysis and present solutions to ensure quality of products, processes and customer experience in D2C channel. Contribute to completion and improvement of systems to ensure throughout operations of D2C channel and escalation of issues and potential road blocks.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH/ KEY RESPONSIBILITIES

KEY RESPONSIBILITIES

• Phát hiện các vấn đề phát sinh, phân tích xử lý lỗi, điều tra nghiên cứu các nguyên nhân cốt lỗi và đóng góp giải quyết vấn đề hoặc đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề tồn đọng trước khi triển khai chính thức

Identify issues, implement debugging process, investigate root causes and contribute to address or propose solutions to resolve issues before launching in production

• Nhận biết các vấn đề cũng như cơ hội tiềm năng phát triển quy trình cho vay của khách hàng. Chủ động chia sẻ/báo cáo các thông tin thu thập được với các quản lý sản phẩm và đề xuất thay đổi cho lộ trình sản phẩm