Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Xuân Trường, Dalat, Lâm Đồng, Vietnam

Mô Tả Công Việc

1. Welcome and instruct incoming guests; Receive and distribute incoming calls
2. Book tickets, reserve hotel as requested
3. Keep record and files according to company requirement.
4. Send documents and goods as requested
5. Prepare documents, dispatches, decisions and notices related to company activities.
6. Summarize expenses as requested by HR, Accounting dept
7. Fulfil other jobs, related to work, assigned by Admin - HR Director

Yêu Cầu Công Việc

College / University graduation.
English: Professional working proficiency

Tại Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)

Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phát Chi, Tram Hanh, Dalat, Lam Dong, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm