Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: Xuân Trường, Dalat, Lâm Đồng, Vietnam
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Welcome and instruct incoming guests; Receive and distribute incoming calls
2. Book tickets, reserve hotel as requested
3. Keep record and files according to company requirement.
4. Send documents and goods as requested
5. Prepare documents, dispatches, decisions and notices related to company activities.
6. Summarize expenses as requested by HR, Accounting dept
7. Fulfil other jobs, related to work, assigned by Admin - HR Director
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
College / University graduation.
English: Professional working proficiency
Tại Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
