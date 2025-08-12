Tuyển Nhân viên vận hành Nissei Electric Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Nissei Electric Hanoi Co., Ltd.
- Hà Nội: Lô I3, Khu công nghiệp Thăng Long, xã ThIên Lộc (xã Kim Chung, Đông Anh cũ), Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
- Xác nhận đơn hàng và lập kế hoạch sản xuất
- Quản lý nguyên liệu, nguyên liệu tiêu hao, khuôn dụng cụ
- Quản lý nhân lực, giám sát hiệu quả làm việc
- Theo dõi và kiểm soát tiến độ sản xuất
- Tính toán, máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất, lượng người thao tác cần thiết
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất
Quyền lợi được hưởng:
- Môi trường làm việc năng động, hiện đại và chuyên nghiệp
- Lương thưởng xứng đáng dựa trên năng lực và hiệu quả công việc
- Được tham gia đào tạo tiếng Nhật và các chương trình đào tạo chuyên môn và kỹ năng
- Có xe ôtô đưa đón tại một số điểm trong nội thành Hà Nội
- Nghỉ tất cả các ngày Chủ nhật và trung bình nghỉ 2 ngày thứ 7/tháng (theo lịch làm việc của Công ty)
- Các chế độ BHXH & BHYT theo luật Việt Nam.
- Các chế độ ưu đãi khác theo quy định của Công ty (Đi nghỉ mát, trợ cấp đi lại, nhà ở, hiếu hỉ…)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nissei Electric Hanoi Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
