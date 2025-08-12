Tuyển Nhân viên vận hành Nissei Electric Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Xác nhận đơn hàng và lập kế hoạch sản xuất

- Quản lý nguyên liệu, nguyên liệu tiêu hao, khuôn dụng cụ

- Quản lý nhân lực, giám sát hiệu quả làm việc

- Theo dõi và kiểm soát tiến độ sản xuất

- Tính toán, máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất, lượng người thao tác cần thiết

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất

Quyền lợi được hưởng:

- Môi trường làm việc năng động, hiện đại và chuyên nghiệp

- Lương thưởng xứng đáng dựa trên năng lực và hiệu quả công việc

- Được tham gia đào tạo tiếng Nhật và các chương trình đào tạo chuyên môn và kỹ năng

- Có xe ôtô đưa đón tại một số điểm trong nội thành Hà Nội

- Nghỉ tất cả các ngày Chủ nhật và trung bình nghỉ 2 ngày thứ 7/tháng (theo lịch làm việc của Công ty)

- Các chế độ BHXH & BHYT theo luật Việt Nam.

- Các chế độ ưu đãi khác theo quy định của Công ty (Đi nghỉ mát, trợ cấp đi lại, nhà ở, hiếu hỉ…)