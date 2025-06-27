Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

A. Mô tả công việc:

- Phụ trách công tác vận hành, quản trị văn phòng, các bất động sản cho thuê của công ty

- Tham gia triển khai, xây dựng các điểm trường

- Tham gia triển khai, giám sát các hạng mục liên quan đến hệ thống cơ điện, nước, xây dựng của các dự án/sự kiện/chương trình của Công ty;

- Phối hợp với team sự kiện đi khảo sát địa điểm tổ chức, từ đó lên phương án về điện, nước, xây dựng phục vụ sự kiện.

- Tìm kiếm, lựa chọn và giám sát nhà thầu thực hiện các dự án xây dựng, cơ điện, tổ chức sự kiện của Công ty;

- Theo dõi vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng điện, nước, điều hòa, thiết bị, PCCC của văn phòng/nhà máy/ nhà riêng của khách hàng/đối tác/BLĐ Công ty;

- Kiểm tra, đề xuất các hạng mục xây lắp cần bảo trì, sữa chữa hoặc thay mới.

- Hỗ trợ khu vực khác hoặc các Phòng Ban khác khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Ban Lãnh đạo.

- Báo cáo kết quả công việc cho Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự.