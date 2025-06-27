Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Taj Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 3 tòa nhà N02.T1, Khu ngoại giao đoàn, phố Đỗ Nhuận, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
A. Mô tả công việc:
- Phụ trách công tác vận hành, quản trị văn phòng, các bất động sản cho thuê của công ty
- Tham gia triển khai, xây dựng các điểm trường
- Tham gia triển khai, giám sát các hạng mục liên quan đến hệ thống cơ điện, nước, xây dựng của các dự án/sự kiện/chương trình của Công ty;
- Phối hợp với team sự kiện đi khảo sát địa điểm tổ chức, từ đó lên phương án về điện, nước, xây dựng phục vụ sự kiện.
- Tìm kiếm, lựa chọn và giám sát nhà thầu thực hiện các dự án xây dựng, cơ điện, tổ chức sự kiện của Công ty;
- Theo dõi vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng điện, nước, điều hòa, thiết bị, PCCC của văn phòng/nhà máy/ nhà riêng của khách hàng/đối tác/BLĐ Công ty;
- Kiểm tra, đề xuất các hạng mục xây lắp cần bảo trì, sữa chữa hoặc thay mới.
- Hỗ trợ khu vực khác hoặc các Phòng Ban khác khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Ban Lãnh đạo.
- Báo cáo kết quả công việc cho Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Taj Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Taj Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI