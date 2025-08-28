Giới thiệu Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc

Được thành lập vào năm 2020, Đại Lâm Mộc - Công ty con thuộc Âu Group, chuyên phụ trách kinh doanh phân phối các mặt hàng số lượng lớn, là đối tác kết hợp phân phối trong và ngoài nước. Đại Lâm Mộc là sự lựa chọn hàng đầu và được ưa chuộng trong các công ty chuyên nhập khẩu và tiêu thụ hàng nội địa Pháp. Được trang bị với chuỗi các đối tác, nhà cung cấp sản phẩm nội địa Pháp nổi tiếng thế giới. Đại Lâm Mộc đã được công nhận về năng suất và hiệu quả trong công việc, một lần nữa khẳng định bản thân là một công ty nhập khẩu hàng nội địa Pháp hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.