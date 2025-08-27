Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà heritage westlake, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Pha chế các món như:

Cà phê vợt

Bạc xỉu

Cà phê trứng

Cà phê muối

Nước mía sầu riêng, sâm mía lau, đá me, rau má đậu xanh, tắc xí muội

Đảm bảo chất lượng, định lượng và hình thức trình bày đồng nhất theo công thức đã được chuẩn hóa.

Kiểm soát nguyên liệu đầu vào, phối hợp với bếp và bộ phận thu mua để chuẩn bị đủ nguyên liệu hàng ngày.

Vệ sinh khu vực pha chế, đảm bảo an toàn thực phẩm và gọn gàng xuyên suốt ca làm việc.

Gợi ý món cho khách khi cần, phối hợp nhịp nhàng với bộ phận phục vụ để mang lại trải nghiệm tốt nhất.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm pha chế trong môi trường F&B, đặc biệt ưu tiên ứng viên từng làm trong mô hình quán ăn, nhà hàng truyền thống hoặc quán cà phê phong cách xưa.

Có tinh thần trách nhiệm, sạch sẽ, tỉ mỉ và yêu thích văn hóa ẩm thực miền Nam.

Giao tiếp tốt, phối hợp linh hoạt với các bộ phận khác.

Sẵn sàng làm việc theo ca, cuối tuần hoặc ngày lễ tết (được phân công theo lịch cụ thể)

Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo công thức pha chế đặc trưng thương hiệu

Đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội

Nghỉ phép theo quy định

Chế độ thưởng ngày lễ, Tết đầy đủ, lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc

