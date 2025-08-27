Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Ngày đăng tuyển: 27/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/09/2025
Pha chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà heritage westlake, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Pha chế các món như:
Cà phê vợt
Bạc xỉu
Cà phê trứng
Cà phê muối
Nước mía sầu riêng, sâm mía lau, đá me, rau má đậu xanh, tắc xí muội
Đảm bảo chất lượng, định lượng và hình thức trình bày đồng nhất theo công thức đã được chuẩn hóa.
Kiểm soát nguyên liệu đầu vào, phối hợp với bếp và bộ phận thu mua để chuẩn bị đủ nguyên liệu hàng ngày.
Vệ sinh khu vực pha chế, đảm bảo an toàn thực phẩm và gọn gàng xuyên suốt ca làm việc.
Gợi ý món cho khách khi cần, phối hợp nhịp nhàng với bộ phận phục vụ để mang lại trải nghiệm tốt nhất.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm pha chế trong môi trường F&B, đặc biệt ưu tiên ứng viên từng làm trong mô hình quán ăn, nhà hàng truyền thống hoặc quán cà phê phong cách xưa.
Có tinh thần trách nhiệm, sạch sẽ, tỉ mỉ và yêu thích văn hóa ẩm thực miền Nam.
Giao tiếp tốt, phối hợp linh hoạt với các bộ phận khác.
Sẵn sàng làm việc theo ca, cuối tuần hoặc ngày lễ tết (được phân công theo lịch cụ thể)

Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo công thức pha chế đặc trưng thương hiệu
Đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội
Nghỉ phép theo quy định
Chế độ thưởng ngày lễ, Tết đầy đủ, lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 17t4 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

