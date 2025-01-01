Giới thiệu Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh

Thiên Minh Autosafety là thương hiệu tiên phong tại Việt Nam phân phối các sản phẩm hỗ trợ lái xe an toàn từ các thương hiệu hàng đầu Thế giới. Sau hơn 3 năm hoạt động, đến nay Thiên Minh Autosafety hoạt động với 02 Showroom chính tại Hà Nội và HCM và mạng lưới phát triển kênh phân phối toàn quốc, tại khắp 63 Tỉnh, thành phố, 02 Showroom chính tại Hà Nội và HCM. Bộ máy vận hành với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, kỹ thuật viên tay nghề cao, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Với phương châm "Chinh phục thị trường bằng trách nhiệm xã hội" Thiên Minh Autosafety mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn hàng đầu thế giới đi cùng thái độ phục vụ khách hàng tốt nhất, luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng 24/24. Trong quá trình hình thành và phát triển, ngày 22/06/2019 trở thành dấu mốc rất quan trọng của công ty khi Thiên Minh Autosafety & Mobileye-Intel trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Với kỳ vọng những sản phẩm công nghệ đỉnh cao của Mobileye-Intel không chỉ giúp giảm thiểu TNGT gây thiệt hại về kinh tế vật chất, con người mà còn giúp thay đổi văn hóa của lái xe khi tham gia giao thông, đóng góp vào việc xây dựng văn hóa giao thông tại Việt Nam văn minh và an toàn hơn.