Tuyển Điều dưỡng Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ MSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 204 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Công tác Chuyên môn

Tổ chức tiếp đón, hướng dẫn, chuẩn bị và giúp đỡ người bệnh trước, trong và sau khi thăm khám; Chăm sóc bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân trong quá trình khám chữa bệnh;

Hỗ trợ Bác sĩ chuyên khoa, thực hiện các công việc điều dưỡng chuyên môn;

Thực hiện Y lệnh bác sĩ (tiêm, truyền...);

Chịu trách nhiệm quản lý và bảo quản máy móc, vật tư chuyên môn;

Vệ sinh khu vực làm việc;

Giải quyết ngay và báo cáo kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chuyên môn điều dưỡng;

Đảm bảo ghi chép và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định và yêu cầu chuyên môn;

Phối hợp chặt chẽ với các khoa trong bệnh viện, đi thăm khám bệnh nhân đang điều trị;

Hỗ trợ bác sĩ ở các phòng ban khác theo chỉ đạo của Giám đốc chuyên môn.

Nâng cao chất lượng chuyên môn

Tham gia xây dựng và triển khai các quy trình kỹ thuật chuyên môn của chuyên khoa;

Cập nhật và triển khai, phổ biến các kiến thức, kỹ thuật chuyên môn mới;

Giải quyết ngay và kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chuyên môn khám chữa bệnh.

Công việc khác

Tham gia các kế hoạch và các công việc chung của Công ty;

Tham gia các chương trình khám bệnh của Công ty;

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ/Nam;

Độ tuổi: 20 đến 40 tuổi;

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Điều dưỡng;

Kinh nghiệm liên quan tới vị trí: Từ 2 năm trở lên;

Đã có Chứng chỉ hành nghề, lĩnh vực chuyên môn phù hợp với vị trí ứng tuyển;

Biết tiêm truyền bằng máy truyền dịch, biết sử dụng một số máy móc y tế, máy thử đường máu, hệ thống oxy...;

Đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt;

Nhanh nhẹn, thái độ nhiệt tình, chăm chỉ;

Kỹ năng cơ bản: Thực hiện thành thạo các công việc điều dưỡng chuyên môn.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ MSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Thỏa thuận khi phỏng vấn từ 8.000.000 - 12.000.000 VND/tháng tùy theo kinh nghiệm.

Thưởng:

Hoa hồng theo quy định công ty đối với vị trí Điều dưỡng 2.000.000-6.000.000 VNĐ/tháng;

Thưởng lương tháng thứ 13 theo quy định Công ty;

Thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật theo quy định Công ty;

Thưởng theo quy định của Công ty áp dụng cho từng vị trí.

Hỗ trợ ăn trưa: 40.000 VND/bữa (Có đầu bếp nấu);

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Bảo hiểm, đào tạo, thưởng và nâng lương theo năng lực;

Các hoạt động nội bộ hàng tháng/ năm: Sinh nhật quý, liên hoan, du lịch, tất niên...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ MSC Việt Nam

