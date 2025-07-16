Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Kiểm Định May Mặc KJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Kiểm Định May Mặc KJ
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lê Đức Thọ, Mỹ đình, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Nhập liệu misa
Check chấm công của công nhân, hỗ trợ tính lương, thưởng hàng tháng
Kiểm tra báo cáo hàng ngày của công nhân
Lưu trữ giấy tờ hồ sơ lao động
Linh động xử lý tình huống phát sinh
Hỗ trợ Kế toán tổng hợp, Nhân sự bảo hiểm và các bộ phận khác có liên quan.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Ngành kế toán kiểm toán
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kế Toán Nội Bộ
Sử dụng Tin học văn phòng, phần mềm Misa (chưa biết Misa có thể được đào tạo)
Cẩn thận, chịu khó, trung thực, nhanh nhẹn.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Tại Công ty TNHH Kiểm Định May Mặc KJ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7tr – 8tr + thưởng
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước
12 ngày phép/năm, nghỉ các ngày Lễ Tết theo quy định, lương tháng 13,
Chế độ xét tăng lương 1 năm/lần hoặc khi có đóng góp nổi bật trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiểm Định May Mặc KJ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
