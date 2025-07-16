Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Kiểm Định May Mặc KJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Đức Thọ, Mỹ đình, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Nhập liệu misa

Check chấm công của công nhân, hỗ trợ tính lương, thưởng hàng tháng

Kiểm tra báo cáo hàng ngày của công nhân

Lưu trữ giấy tờ hồ sơ lao động

Linh động xử lý tình huống phát sinh

Hỗ trợ Kế toán tổng hợp, Nhân sự bảo hiểm và các bộ phận khác có liên quan.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Ngành kế toán kiểm toán

Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kế Toán Nội Bộ

Sử dụng Tin học văn phòng, phần mềm Misa (chưa biết Misa có thể được đào tạo)

Cẩn thận, chịu khó, trung thực, nhanh nhẹn.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Tại Công ty TNHH Kiểm Định May Mặc KJ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7tr – 8tr + thưởng

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước

12 ngày phép/năm, nghỉ các ngày Lễ Tết theo quy định, lương tháng 13,

Chế độ xét tăng lương 1 năm/lần hoặc khi có đóng góp nổi bật trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiểm Định May Mặc KJ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin