Tuyển Trưởng phòng tài chính Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD

Karofi là thương hiệu máy lọc nước có thị phần số 1 tại thị trường Việt Nam, hiện đang xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia. Chúng tôi sở hữu nhà máy sản xuất máy lọc nước lớn nhất Đông Nam Á (36.000 m²) với công suất hàng năm đạt hơn 2 triệu máy lọc nước và 30 triệu lõi lọc.

Karofi đặt mục tiêu trở thành Top 3 thương hiệu toàn cầu về giải pháp nước và không khí sạch vào năm 2040.

Để phục vụ cho các dự án đổi mới công nghệ dây chuyền sản xuất của Nhà máy Tecomen - Karofi tuyển dụng Trưởng phòng Kỹ thuật Tự động hóa

NHIỆM VỤ CHI TIẾT

- Phát triển và quản lý đội ngũ nhân sự phòng Tự động hóa. Tổ chức, triển khai giải pháp cho các yêu cầu về Tự động hóa Nhà máy: Thiết lập các tiêu chuẩn về tính năng/chức năng kỹ thuật, an toàn, chất lượng, tính ổn định khi phát triển máy, dây chuyền sản xuất.

- Thiết lập và cải tiến hệ thống sản xuất trong nhà máy: Quy trình vận hành của dây chuyền sản xuất; thiết lập thông số vận hành thiết bị; đề xuất phương án đầu tư thiết bị tiên tiến.

- Thiết lập, quản lý quy trình sản xuất: Giám sát, điều hành, thiết lập quy tắc đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn của dây chuyên sản xuất.

- Đảm bảo quy trình vận hành ổn định, tối ưu năng suất, giảm lãng phí.

- Phát triển và cải tiến nâng cấp MMTB/CCDC/Tooling/JIG