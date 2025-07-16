Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam
Ngày đăng tuyển: 16/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2025
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 145 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Digital Marketing:
Lập kế hoạch và thực thi các chiến dịch quảng cáo trả phí trên các nền tảng Meta (Facebook, Instagram), Google, TikTok, Zalo OA nhằm tăng lượng đăng ký học và nâng cao nhận diện thương hiệu.
Quản lý và tối ưu hóa chiến lược SEO để nâng cao thứ hạng website, tăng lượng truy cập tự nhiên và cải thiện trải nghiệm người dùng.
Triển khai email marketing, remarketing, SMS marketing để chăm sóc, nuôi dưỡng học viên tiềm năng và duy trì tương tác với học viên hiện tại.
Theo dõi, phân tích các chỉ số hiệu quả (CPL, CTR, conversion rate, ROI) và lập báo cáo định kỳ cùng các đề xuất tối ưu chiến dịch.
Phối hợp với đội ngũ nội dung và thiết kế để phát triển các tài liệu quảng cáo, bài viết và video phù hợp với định hướng thương hiệu và chương trình đào tạo.
Quản lý ngân sách quảng cáo hiệu quả, đảm bảo chi phí phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
Nắm bắt xu hướng marketing và công nghệ mới trong ngành giáo dục để áp dụng vào chiến dịch.
2. Tổ chức Sự kiện:
Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện giới thiệu khóa học, hội thảo chuyên đề, ngày hội tuyển sinh, workshop kỹ năng dành cho học viên và phụ huynh.
Điều phối công tác hậu cần sự kiện, bao gồm địa điểm, thiết bị, nhân sự hỗ trợ, truyền thông và các hoạt động tương tác tại sự kiện.
Quản lý ngân sách sự kiện, thương thảo với nhà cung cấp và đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ, đúng tiến độ.
Xây dựng kịch bản chi tiết và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan trong quá trình tổ chức sự kiện.
Thu thập phản hồi, đánh giá hiệu quả sau sự kiện và báo cáo kết quả cho Ban lãnh đạo.
Hỗ trợ triển khai các hoạt động PR và truyền thông sự kiện trên các kênh online và offline.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị sự kiện hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Digital Marketing và tổ chức sự kiện, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục hoặc dịch vụ đào tạo.
Thành thạo các công cụ quảng cáo kỹ thuật số (Meta Ads Manager, Google Ads, Google Analytics) và công cụ SEO (Ahrefs, SEMrush, v.v.).
Kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch và quản lý sự kiện chuyên nghiệp.
Khả năng phân tích số liệu, báo cáo và đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu.
Tư duy sáng tạo, tỉ mỉ, chủ động và có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm tốt.
Giao tiếp tiếng Anh tốt, ưu tiên có khả năng viết nội dung và thuyết trình.
Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý công việc đa nhiệm hiệu quả.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10tr – 12tr/ tháng (thỏa thuận theo năng lực). Thử việc 02 tháng hưởng từ 85% mức lương chính thức.
10tr – 12tr/ tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 02 tháng thử việc.
Phúc lợi: Ốm đau, kết hôn, hiếu hỉ, ngày lễ, ngày sinh nhật, khám sức khỏe hàng năm, du lịch hàng năm.
Các chương trình đào tạo phát triển và đào tạo kĩ năng chuyên môn.
Môi trường trẻ, năng động, hòa đồng, hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 145 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

