Tuyển Nhân viên hành chính TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU
Ngày đăng tuyển: 16/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2025
TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mục tiêu công việc
Đảm nhận vai trò hỗ trợ vận hành hành chính, tiếp nhận và xử lý yêu cầu khách hàng sau đăng ký, theo dõi và hướng dẫn hồ sơ xin visa du học. Đảm bảo quy trình dịch vụ diễn ra trơn tru, đúng tiến độ và nâng cao sự hài lòng của phụ huynh – học sinh.
2. Nhiệm vụ chính
Hành chính – Vận hành dịch vụ
Quản lý và lưu trữ hồ sơ học sinh: bản cứng và bản mềm.
Chuẩn bị hợp đồng dịch vụ, giấy tờ liên quan theo mẫu có sẵn.
Phối hợp với kế toán trong việc kiểm tra thanh toán, hỗ trợ xuất hóa đơn khi cần.
Thực hiện các công việc hành chính khác theo phân công (đặt lịch, in ấn, chuẩn bị tài liệu…).
Chăm sóc khách hàng
Là đầu mối hỗ trợ học sinh và phụ huynh trong suốt quá trình chuẩn bị du học.
Trả lời email, tin nhắn, cuộc gọi từ khách hàng liên quan đến tình trạng hồ sơ, tiến độ và lịch trình.
Ghi nhận và xử lý các phản hồi, yêu cầu bổ sung từ khách hàng.
Cập nhật thường xuyên thông tin học sinh và phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ kịp thời.
Hồ sơ & thủ tục Visa
Hướng dẫn học sinh chuẩn bị hồ sơ xin visa theo từng thị trường (Úc, Anh, Mỹ, Canada…).
Kiểm tra hồ sơ visa và phối hợp với chuyên viên tư vấn/đối tác để đảm bảo tính đầy đủ – chính xác.
Đặt lịch phỏng vấn, hướng dẫn điền form, theo dõi kết quả visa và cập nhật thông tin.
Quản lý thời gian nộp – nhận kết quả visa theo timeline của từng học sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành Hành chính, Ngoại ngữ, Kinh doanh hoặc Giáo dục.
Tốt nghiệp Đại học
Cẩn thận, có kỹ năng tổ chức công việc và làm việc với hồ sơ, giấy tờ.
Giao tiếp lịch sự, chuyên nghiệp với khách hàng (email, điện thoại, trực tiếp).
Có hiểu biết cơ bản về quy trình xin visa du học là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong môi trường giáo dục, tư vấn du học hoặc dịch vụ khách hàng.
Sử dụng thành thạo Word, Excel, Google Drive.
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản trở lên (đọc hiểu giấy tờ, email đối tác…).

Tại TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định
Được đào tạo về sản phẩm, quy trình CSKH và kỹ năng tư vấn.
Lộ trình phát triển rõ ràng lên Senior hoặc Chuyên viên.
Môi trường giáo dục hiện đại, nhiều cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng cao cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 phố Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

