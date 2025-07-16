Tuyển Nhân viên hành chính TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mục tiêu công việc

Đảm nhận vai trò hỗ trợ vận hành hành chính, tiếp nhận và xử lý yêu cầu khách hàng sau đăng ký, theo dõi và hướng dẫn hồ sơ xin visa du học. Đảm bảo quy trình dịch vụ diễn ra trơn tru, đúng tiến độ và nâng cao sự hài lòng của phụ huynh – học sinh.

2. Nhiệm vụ chính

Hành chính – Vận hành dịch vụ

Quản lý và lưu trữ hồ sơ học sinh: bản cứng và bản mềm.

Chuẩn bị hợp đồng dịch vụ, giấy tờ liên quan theo mẫu có sẵn.

Phối hợp với kế toán trong việc kiểm tra thanh toán, hỗ trợ xuất hóa đơn khi cần.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo phân công (đặt lịch, in ấn, chuẩn bị tài liệu…).

Chăm sóc khách hàng

Là đầu mối hỗ trợ học sinh và phụ huynh trong suốt quá trình chuẩn bị du học.

Trả lời email, tin nhắn, cuộc gọi từ khách hàng liên quan đến tình trạng hồ sơ, tiến độ và lịch trình.

Ghi nhận và xử lý các phản hồi, yêu cầu bổ sung từ khách hàng.

Cập nhật thường xuyên thông tin học sinh và phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ kịp thời.

Hồ sơ & thủ tục Visa

Hướng dẫn học sinh chuẩn bị hồ sơ xin visa theo từng thị trường (Úc, Anh, Mỹ, Canada…).

Kiểm tra hồ sơ visa và phối hợp với chuyên viên tư vấn/đối tác để đảm bảo tính đầy đủ – chính xác.

Đặt lịch phỏng vấn, hướng dẫn điền form, theo dõi kết quả visa và cập nhật thông tin.

Quản lý thời gian nộp – nhận kết quả visa theo timeline của từng học sinh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành Hành chính, Ngoại ngữ, Kinh doanh hoặc Giáo dục.

Tốt nghiệp Đại học

Cẩn thận, có kỹ năng tổ chức công việc và làm việc với hồ sơ, giấy tờ.

Giao tiếp lịch sự, chuyên nghiệp với khách hàng (email, điện thoại, trực tiếp).

Có hiểu biết cơ bản về quy trình xin visa du học là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong môi trường giáo dục, tư vấn du học hoặc dịch vụ khách hàng.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, Google Drive.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản trở lên (đọc hiểu giấy tờ, email đối tác…).

Quyền Lợi

Thu nhập ổn định

Được đào tạo về sản phẩm, quy trình CSKH và kỹ năng tư vấn.

Lộ trình phát triển rõ ràng lên Senior hoặc Chuyên viên.

Môi trường giáo dục hiện đại, nhiều cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng cao cấp.

