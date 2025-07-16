Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 1 USD

- Trực tiếp nhận các đê nghị mua vật tư của các dây chuyền đưa lên đã được trưởng phòng và ban giám đốc ký duyệt giao cho

- Tìm kiếm NCC, sản phẩm phục vụ theo kế hoạch hoặc yêu cầu sản xuất và kinh doanh của Công ty.

- Kết hợp với Phòng Kinh doanh, phòng R&D nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm mới.

- Đàm phán giá cả, tiêu chuẩn chất lượng và điều khoản thương mại (phương thức giao hàng, thời gian giao hàng, điều khoản thanh toán…)

- Thực hiện việc ký HĐ nguyên tắc và các hợp đồng dịch vụ khác cho Công ty

- Chuyển giao hợp đồng cho Phòng XNK và phối hợp trong việc theo dõi tiến độ hàng về, các vấn đề liên quan đến chất lượng, dịch vụ sau bán hàng ....

- Thu thập thông tin khiếu nại của Phòng XNK và các Phòng ban liên quan đến chất lượng, tiến độ giao hàng ... >> làm việc trực tiếp với NCC để điều chỉnh (nếu có)

- Định kỳ đánh giá NCC nước ngoài theo tiêu chuẩn của Công ty và tiêu chuẩn Quốc tế → xem xét đàm phán lại hoặc thay thế khi cần thiết

- Tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế nhằm tạo cơ hội giao lưu, tìm kiếm NCC

- Cập nhật thông tin liên hệ của các NCC lên hệ thống theo quy định

- Lấy báo giá các mục vật tư đã đựoc ký duyệt sau đó trình nên BGD ký duyệt giá

- Sau đó tiên hành đi mua theo đúng yêu cầu mua của các dây chuyền

- Các vật tư máy móc nào không đủ điều kiện ký duyệt được chuyển lại trả bộ phận đề nghị mua kịp thời để họ biết