Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG

banner-company

CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU DHR (VIỆT TRUNG) DHR ra đời từ một niềm tin giản dị: người Việt xứng đáng được dùng những sản phẩm tiện nghi, bền vững, và phù hợp với cuộc sống của chính mình. Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trên đất Trung Quốc – nơi được mệnh danh là công xưởng của thế giới. Giữa hàng trăm nghìn lựa chọn, chúng tôi học cách nhận ra những sản phẩm thật sự tốt – thật sự đáng tin. Nhưng chọn tốt chưa đủ. Chúng tôi muốn mang về những sản phẩm đó với một sự hiểu biết sâu sắc về thói quen sử dụng, nếp nhà, văn hoá của người Việt. Và thế là DHR ra đời. Không phải để "nhập hàng về bán", mà để chọn lọc bằng kinh nghiệm – điều chỉnh bằng trái tim – trao đi bằng sự thấu hiểu.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG

CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG

Hạn nộp: 15/09/2025

Hà Nội 8 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Lô C38, NV13 Ô số 01 tại khu C, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Gleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-tong-cung-ung-chuoi-nguon-hang-viet-trung-ntd189124
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty CP An ninh mạng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP An ninh mạng Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Nutrimix làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Nutrimix
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nệm Việt Hàn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 18 Triệu Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nệm Việt Hàn
8.5 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN JETPAY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN JETPAY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S TOÀN CẦU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRẦN GIA PHÚ THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRẦN GIA PHÚ THÁI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty Cổ phần xây dựng Bengroup
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM TJH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM TJH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm