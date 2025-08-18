Giới thiệu CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU DHR (VIỆT TRUNG) DHR ra đời từ một niềm tin giản dị: người Việt xứng đáng được dùng những sản phẩm tiện nghi, bền vững, và phù hợp với cuộc sống của chính mình. Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trên đất Trung Quốc – nơi được mệnh danh là công xưởng của thế giới. Giữa hàng trăm nghìn lựa chọn, chúng tôi học cách nhận ra những sản phẩm thật sự tốt – thật sự đáng tin. Nhưng chọn tốt chưa đủ. Chúng tôi muốn mang về những sản phẩm đó với một sự hiểu biết sâu sắc về thói quen sử dụng, nếp nhà, văn hoá của người Việt. Và thế là DHR ra đời. Không phải để "nhập hàng về bán", mà để chọn lọc bằng kinh nghiệm – điều chỉnh bằng trái tim – trao đi bằng sự thấu hiểu.