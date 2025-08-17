Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Smartcom English Hoàng Đạo Thúy

- Tầng 4, tòa 29T2 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Quay, dựng video bài giảng của giáo viên cho hệ thống học trực tuyến.
Quay, dựng video marketing ngành đào tạo theo yêu cầu kịch bản đã được phê duyệt.
Color Granding cho sản phẩm để tạo chất lượng hình ảnh đẹp nhất.
Hiệu ứng đồ họa (After Effect) cho video.
Phối hợp với team content marketing để xây dựng video.
Tuân thủ đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ sản phẩm/dự án. Tuân thủ báo cáo cập nhật công việc.
Quản lý hệ thống video, hình ảnh tư liệu.
Chủ động cập nhật các xu hướng, kênh truyền thông mới có trên thị trường để áp dụng cải tiến công việc. Chủ động đưa ra các đề xuất nâng cao chất lượng truyền thông cho tổ chức.
_ Thời gian làm việc hành chính: 5,5 ngày/ tuần (44 giờ/ tuần) (Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h30 – 17h30), từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
_ Địa điểm làm việc: Trụ sở Smartcom Việt Nam, tầng 4 nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, Yên Hòa, Hà Nội.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, truyền thông, PR, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Tư duy về hình ảnh, âm nhạc, bố cục.
Có kinh nghiệm sản xuất nội dung viral video, vlog, show thực tế… Ưu tiên ứng viên mạnh về mảng youtube, kênh dựng video marketing.
Có nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo cho các video truyền thông của công ty.
Kỹ năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.
Sáng tạo, nhiệt tình, thái độ làm việc tích cực.
Ưu tiên có máy tính phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hành chính: 9.000.000 đ – 15.000.000 đ/tháng.
9.000.000 đ – 15.000.000
Thưởng: theo hiệu quả chiến dịch Marketing.
Hỗ trợ gửi xe hầm tòa nhà.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về tiếng Anh, kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có yếu tố nước ngoài.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động.
Tham quan, nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa 29T2 Trung Hòa, Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

