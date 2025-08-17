Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
- Hà Nội: Số 8 Cao Đạt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng dựa trên định biên công ty & yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban;
- Thực hiện các quy trình tuyển dụng: Tiếp nhận nhu cầu, đăng tin, sơ loại, phỏng vấn, thông báo kết quả….
- Liên lạc với các đơn vị tuyển dụng, trung tâm dịch vụ lao động, trường dạy nghề và trường đại học để tìm kiếm các ứng viên;
- Phối hợp thực hiện các công tác đào tạo hội nhập nhân sự, xây dựng thương hiệu tuyển dụng;
- Thực hiện các công việc khác do TP. HCNS phân công.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và xử lý tình huống tốt;
Nhiệt tình, tích cực, chủ động trong công việc.
Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp ăn ca: 30.000 VNĐ/ngày.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến;
- Nhận ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống;
- Hưởng đầy chế độ, phúc lợi theo quy định nhà nước, công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
