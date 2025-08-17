Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Cao Đạt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng dựa trên định biên công ty & yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban;

- Thực hiện các quy trình tuyển dụng: Tiếp nhận nhu cầu, đăng tin, sơ loại, phỏng vấn, thông báo kết quả….

- Liên lạc với các đơn vị tuyển dụng, trung tâm dịch vụ lao động, trường dạy nghề và trường đại học để tìm kiếm các ứng viên;

- Phối hợp thực hiện các công tác đào tạo hội nhập nhân sự, xây dựng thương hiệu tuyển dụng;

- Thực hiện các công việc khác do TP. HCNS phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương từ 3 năm trở lên, mạnh tuyển mass;

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và xử lý tình huống tốt;

Nhiệt tình, tích cực, chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- 9-12.000.000 VNĐ/tháng

- Phụ cấp ăn ca: 30.000 VNĐ/ngày.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến;

- Nhận ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống;

- Hưởng đầy chế độ, phúc lợi theo quy định nhà nước, công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

