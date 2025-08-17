Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG
Ngày đăng tuyển: 17/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô C38, NV13 Ô số 01 tại khu C, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Gleximco, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng bán sỉ qua các nền tảng online như: Facebook, Zalo, TikTok, YouTube, Shopee, v.v.
Viết bài, làm video, đăng tải nội dung bán hàng, quảng bá sản phẩm trên các kênh mạng xã hội của công ty.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm hàng gia dụng (hàng sẵn kho, hàng order) đến khách hàng, hỗ trợ chốt đơn hiệu quả.
Chăm sóc khách hàng online: phản hồi tin nhắn nhanh chóng, theo dõi đơn hàng, giải đáp thắc mắc, duy trì mối quan hệ lâu dài.
Hỗ trợ đề xuất chiến lược nội dung, chương trình khuyến mãi, phối hợp với đội Marketing để tăng hiệu quả bán hàng.
Báo cáo công việc, cập nhật khách hàng vào hệ thống và tham gia các buổi đào tạo nội bộ theo định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết hoặc giao tiếp được tiếng Trung là một lợi thế (không bắt buộc)
Nam/nữ 23 – 35 tuổi
Có laptop
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh/sales
Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành hàng tiêu dùng, gia dụng, thiết bị điện.
Chấp nhận sinh viên năm cuối tiếng Trung, yêu thích kinh doanh – có cơ hội lên nhân viên chính thức
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: Kinh doanh, Thương mại, Marketing, hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm bán hàng online là một lợi thế lớn.
Biết viết bài quảng cáo, có khả năng lên ý tưởng content, quay video đơn giản bằng điện thoại.
Thành thạo các nền tảng mạng xã hội và công cụ bán hàng online.
Tác phong chuyên nghiệp, giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8.000.000 VNĐ – 10.000.000 VNĐ (Tuỳ theo năng lực) + % hoa hồng
Tổng thu nhập lên tới 15.000.000 VNĐ – 30.000.000 VNĐ/tháng
Ngành hàng dễ bán thông thường kinh doanh có doanh số ngay từ tuần đầu tiên đi làm
Công ty hỗ trợ Data khách hàng có sẵn
Được xét thưởng lương tháng 13 dựa theo lương trung bình trong năm.
Được hưởng Chính sách thưởng theo KPI vào cuối năm Áp dụng cho toàn bộ nhân viên của công ty.
Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Thời gian thử việc 1 - 2 tháng (85% lương)
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. của người lao động.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, đầy nhiệt huyệt và công bằng.
Được đào tạo kỹ năng bán hàng và hiểu biết về sản phẩm
Lộ trình phát triển rõ ràng lên vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG

CÔNG TY TNHH TỔNG CUNG ỨNG CHUỖI NGUỒN HÀNG VIỆT TRUNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô C38, NV13 Ô số 01 tại khu C, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Gleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

