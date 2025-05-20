Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH NEWTECH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng - Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các dự án kỹ thuật liên quan đến điện, điều hoà không khí, cấp thoát nước, điện nhẹ.

Quản lý tiến độ, chất lượng và chi phí của dự án.

Phối hợp với các bên liên quan (khách hàng, nhà cung cấp, đội ngũ kỹ thuật) để đảm bảo dự án được triển khai thành công.

Giám sát và kiểm tra chất lượng công việc của đội ngũ kỹ thuật.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Báo cáo tiến độ và kết quả của dự án cho cấp quản lý.

Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình và công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Nhiệt lạnh, cấp thoát nước hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý/triểnkhai dự án kỹ thuật.

Có kiến thức chuyên sâu về hệ thống điều hoà không khí, điện, cấp thoát nước

Có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm quản lý dự án (ví dụ: MS Project, Primavera P6).

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, Autocad).

Có chứng chỉ liên quan đến quản lý dự án là một lợi thế (ví dụ: PMP, PRINCE2).

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH NEWTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ tết.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH NEWTECH

