Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần K.Hệ thống làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần K.Hệ thống
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập trình, tùy biến phần mềm
Tham gia phân tích và phát triển hệ thống ERP
Tư duy logic tốt, biết định hướng khách hàng, định hướng kết quả, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt.
Yêu thích lập trình, có khả tự giải quyết vấn đề và tìm hiểu kiến thức.
Ưu tiên hiểu biết khái niệm căn bản về lập trình
Chịu được áp lực trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty Cổ phần K.Hệ thống Thì Được Hưởng Những Gì
Được công ty đào tạo miễn phí trong khoảng thời gian 3 đến 6 tháng.
Lương thỏa thuận.
Thưởng tháng lương 13, các dịp lễ.
Hộ trợ tiền ăn trưa: 55,000 VND/ngày.
Trợ cấp sinh nhật: 1.000.0000 vnđ
Hỗ trợ tiền khám chữa bệnh
Hỗ trợ nuôi con nhỏ: 50USD/ tháng.
Trợ cấp đi dự án 150$ / tháng
Chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần K.Hệ thống
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
