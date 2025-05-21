Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần K.Hệ thống làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập trình, tùy biến phần mềm

Tham gia phân tích và phát triển hệ thống ERP

Tư duy logic tốt, biết định hướng khách hàng, định hướng kết quả, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt.

Yêu thích lập trình, có khả tự giải quyết vấn đề và tìm hiểu kiến thức.

Ưu tiên hiểu biết khái niệm căn bản về lập trình

Chịu được áp lực trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần K.Hệ thống Thì Được Hưởng Những Gì

Được công ty đào tạo miễn phí trong khoảng thời gian 3 đến 6 tháng.

Lương thỏa thuận.

Thưởng tháng lương 13, các dịp lễ.

Hộ trợ tiền ăn trưa: 55,000 VND/ngày.

Trợ cấp sinh nhật: 1.000.0000 vnđ

Hỗ trợ tiền khám chữa bệnh

Hỗ trợ nuôi con nhỏ: 50USD/ tháng.

Trợ cấp đi dự án 150$ / tháng

Chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần K.Hệ thống

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.