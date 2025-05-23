Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 263 đường Hoàng Diệu, Phường Nam Dương, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp hoặc tương đương trở lên

Trình độ:

Chuyên ngành: Ưu tiên kinh tế, Quản Trị Kinh Doanh, Marketing, Ngoại thương ...

Chuyên ngành:

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Hỗ trợ kinh doanh - thương mại tại các công ty chăm sóc sức khỏe – làm đẹp có quy mô lớn.

Kinh nghiệm:

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng, BHXH BHYT BHTN sau thử việc

Phụ cấp cơm trưa 35k/ngày

Lễ, Tết, sinh nhật có thưởng

Team building hằng năm

Phụ cấp

Ăn trưa

Thiết bị làm việc

Được cấp Điện thoại, Máy tính

Quyền lợi

Bảo hiểm xã hội, Khám sức khỏe định kỳ, Team building, Du lịch hàng năm, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin