Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Ngày đăng tuyển: 23/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 263 đường Hoàng Diệu, Phường Nam Dương, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp hoặc tương đương trở lên
Trình độ:
Chuyên ngành: Ưu tiên kinh tế, Quản Trị Kinh Doanh, Marketing, Ngoại thương ...
Chuyên ngành:
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Hỗ trợ kinh doanh - thương mại tại các công ty chăm sóc sức khỏe – làm đẹp có quy mô lớn.
Kinh nghiệm:

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng, BHXH BHYT BHTN sau thử việc
Phụ cấp cơm trưa 35k/ngày
Lễ, Tết, sinh nhật có thưởng
Team building hằng năm
Phụ cấp
Ăn trưa
Thiết bị làm việc
Được cấp Điện thoại, Máy tính
Quyền lợi
Bảo hiểm xã hội, Khám sức khỏe định kỳ, Team building, Du lịch hàng năm, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 84A Bà Huyện Thanh Quan, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

