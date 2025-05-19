Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC SCD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 100 Triệu

Mức lương 20 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 06 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

Tìm kiếm khách hàng và chào bán các sản phẩm bất động sản trên địa bàn TP. ĐN và các tỉnh lân cận.

Hướng dẫn và hỗ trợ khách tham quan dự án, nhà mẫu.

Tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ Khách hàng hoàn tất các thủ tục liên quan đến giao dịch đặt cọc, mua bán sản phẩm bất động sản.

Hỗ trợ khảo sát và cập nhật thông tin khách hàng và thị trường.

Xây dựng và hỗ trợ đội, nhóm hoàn thành chỉ tiêu.

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tuổi từ 22-35

Giao tiếp tốt

Đam mê kinh doanh.

Ưu tiên ứng viên có sử dụng các kênh mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Instagram

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh bất động sản, kinh doanh xe, hàng hiệu cao cấp, bảo hiểm, ngân hàng........

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC SCD Thì Được Hưởng Những Gì

Phát triển kỹ năng lãnh đạo toàn diện; Vinh danh, khen thưởng cùng với lộ trình thăng tiến rõ ràng và nhanh chóng Làm việc tại Nơi làm việc môi trường chuyên nghiệp và thăng tiến cao.

Được Đào tạo về sản phẩm – Marketing – Tài chính và các kỹ năng mềm để tư vấn - thuyết phục khách hàng.

Và nhiều đặc quyền khác theo tiêu chuẩn đẳng cấp hàng đầu khu vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC SCD

