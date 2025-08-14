Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 146 Hàm Nghi, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

WISE BUSINESS là Marketing Agency và Trường đào tạo doanh nhân với Sứ mệnh Nâng tầm các Doanh nghiệp Việt về hệ thống quản trị, Sales & Marketing, Nâng cao năng lực cho các Doanh nhân, từ đó đem lại nhiều giá trị cho Khách hàng và xã hội.
WISE ENGLISH được thành lập với sứ mệnh giúp các bạn trẻ Việt Nam thay đổi phương pháp học tiếng Anh theo TƯ DUY NÃO BỘ (NLP) và NGÔN NGỮ để chinh phục ngôn ngữ này một cách NHANH NHẤT và HIỆU QUẢ NHẤT. Với các phương pháp học đặc biệt như HỌC TỪ 06 BƯỚC, NGHE TỰ ĐỘNG, WISE English đã giúp hàng ngàn học viên đạt IELTS 6.0, 6.5+ và giao tiếp lưu loát với người bản xứ.
WISE ENGLISH đã đạt được các thành tựu:
- Top 100 danh nhân khởi nghiệp xuất sắc năm 2021
- Doanh nghiệp nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2025
Để đạt được sứ mệnh, chúng tôi tìm kiếm những bạn đảm nhận các công việc sau:
- Tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ của WISE English và WISE Business.
- Tìm kiếm khách hàng mới.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

VỀ PHẨM CHẤT, chúng tôi đang tìm kiếm các bạn có những phẩm chất sau:
+ Tin tưởng vào định hướng, tư duy chiến lược của Công ty.
+ Có tác phong làm việc chuyên nghiệp.
+ Tận tâm, chủ động, nhận trách nhiệm trong công việc.
+ Yêu thương, hỗ trợ đồng đội.
+ Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và khao khát phát triển bản thân.
+ Trung thực.
VỀ KỸ NĂNG, chúng tôi đang tìm kiếm các bạn có những yếu tố sau:
+ Tư vấn, thuyết phục tốt, có khả năng ăn nói, giao tiếp lưu loát. Khả năng thuyết phục khách hàng một cách linh hoạt.
+ Phát âm chuẩn, ngoại hình ưa nhìn.
+ Đam mê kinh doanh, bán hàng, vượt KPI mở rộng thu nhập, tiếp xúc khách hàng.
+ Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh/tuyển sinh từ 01 năm trở lên là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng và Phụ cấp năng lực và Thưởng theo KPI (Thu nhập từ 8 đến 20 triệu trở lên).
- Thưởng lễ tết, du lịch trong nước, ngoài nước. Thưởng theo mô hình OKRs
- Được trau dồi kĩ năng lãnh đạo và Cơ hội thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo phòng, lãnh đạo Chi nhánh hoặc GĐ Kinh doanh.
- Được học tập và phát triển bản thân không ngừng. Đào tạo tại chỗ hoặc cử đi Đào tạo. Được training các kỹ năng chốt sales và bán hàng.
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định.
- Được bao ăn tối.
- Được miễn học phí học các chương trình tiếng Anh tại Trung Tâm.
- Có cơ hội nhượng quyền Hệ thống Trung tâm Anh ngữ WISE English
- Được cảm nhận văn hóa “WISE là một gia đình”, nơi mọi người hỗ trợ lẫn nhau, cùng học tập, phát triển liên tục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 146 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

