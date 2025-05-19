Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày.

Theo dõi công nợ của nhà cung cấp, đại lý và khách hàng.

Tổng hợp tất cả các hóa đơn đầu vào, đầu ra phát sinh trong tháng.

Tạo lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban Điều hành (báo cáo tài chính, doanh thu, chi phí...) theo tháng, năm

Tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính theo quý để Ban Điều hành theo dõi và điều chỉnh phương án kinh doanh cho phù hợp.

Lập báo cáo tài chính năm: Báo cáo hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh,...

Làm bảng lương và thực hiện thanh toán tiền lương.

Theo dõi các chế độ bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) của nhân viên.

Quản lý tài sản cố định của công ty, bao gồm việc mua, khấu hao, kiểm kê và thanh lý tài sản cố định để đảm bảo việc hạch toán tài sản cố định được nhất quán.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong công việc kế toán tổng hợp;

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Misa;

Yêu cầu bắt buộc thành thạo các hàm excel , google sheet, google drive

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng bán lẻ, thương mại điện tử

Có tiếng Trung là điểm cộng

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ + thưởng. Deal theo năng lực và kinh nghiệm

Lương cứng: 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ + thưởng

Đóng BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam

Cung cấp trang thiết bị làm việc

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng - 1 năm/lần

Được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và tôn trọng ý kiến cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin